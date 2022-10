Beckhamová zaskočila fanoušky: Davidovo »vybavení«? Jako výfuk od traktoru!

Victoria Beckhamová si na veřejnosti vybudovala pověst ženy s ledově klidným výrazem za všech okolností. Tím více své fanoušky překvapila svou posledním sdělením, ve kterém se zaobírala »vybaveníčkem« svého muže. A byla natolik upřímná, že se někteří z jejich příznivců museli červenat až za ušima!

Victoria Beckhamová byla ohledně svého sexuálního života s manželem Davidem mimořádně otevřená. Pro americký časopis Allure se rozhodně s detaily nedržela zpátky: „Jsem hrdá na to, že máme stále dobrý sexuální život. Davidovy proporce jsou správné,“ pochvalovala si svou drahou polovičku, která během svého života mnohokrát pózovala ve spodním prádle pro různé reklamy.

Pozornému oku nemohlo uniknout, že na obdaření »tam dole« si fotbalová hvězda rozhodně nemůže stěžovat. „Má ho obrovský. Skoro by se dalo říct, že je to výfuk traktoru. Můžete to vidět v reklamách. Je to všechno jeho," prozradila pikantní detaily bývalá Spice girl, která má s Beckhamem syny Brooklyna (23), Romea (20), Cruze (17) a dcerku Harper (11).

Pár se potkal na charitativním utkání v roce 1997 a o dva roky později se konala svatba. Od prvního momentu ale (nejen) v Anglii tvoří pro veřejnost téměř idylický pár.