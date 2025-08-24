Choma se postavil rakovině mozku: Prášky mi oddalují smrt... Ale teď je mi fajn!

Autor: rau
Prášky mi oddalují smrt
Adam Choma bojuje s rakovinou.
Ukázal jizvu na hrudi po předchozím portu
Ukázal svou medikaci, na které už bude doživotně. Již je v ní morfium.
A možná si říkáte proč tady sedím s touto taštičkou. Můžu vám ukázat, co je to za věc.
Nově umístěný port v paži
Trpěl jsem několik dní zácpou, břicho se nafouklo a břišní svaly nepracovaly tak, jak měly. To způsobilo bolest páteře, a tak dojel mobilní hospic za mnou domů. Nasadili mi fentanylovou náplast 75mg. Což je fakt už darda. A možná si říkáte proč tady sedím s touto taštičkou. Můžu vám ukázat, co je to za věc. Udělali mi provizorní port do ruky. Přes to jsem napojený do těla a v taštičce mám medikaci.
Nějakým způsobem budu dožívat. Ale jak říkám: Já mám tak silnou hlavu, že si to pořád neuvědomuju. Nějak pořád věřím. Nějak pořád bojuju.
Lékaři přišli s pozitivní zprávou. Adam začal s experimentální léčbou.
Adam Choma
Adam Choma
Adam Choma se spoluhráči
Adam Choma během florbalového zápasu
Adam Choma během juniorské ligy

Ve třiadvaceti letech se florbalista Adam Choma obdivuhodně rve s rakovinou mozku. Nevyléčitelné potvoře se postavil čelem!

„Zatím to klepu na dřevo. Je mi fakt fajn. Užívám si, ale vím, že přijdou chvíle...,“ zastavil se, než spustil o drsné realitě. „Prášky beru, aby mi oddálily smrt. Jen to, že se našla možnost prodloužit mi život, je pro mě úžasné,“ je vděčný.

Dokonce i kruté bolesti lehce ustoupily. „Takže se mi snížila medikace fentanylové náplasti ze 75 miligramů na 25. Snížil se mi i Vendal – morfium. Z 60 na 30 miligramů,“ dodal. Věci kolem sebe teď bere střízlivěji. „Člověk na opiátech totiž nevnímá svět tak dobře. Po jejich snížení jsem šťastný, mám pozitivní hlavu.“ A užívá si každý nový den!

Témata:  florbalblesksportfentanylvendalmorfiumsmrtnádor mozkuAdam Choma

