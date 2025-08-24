Choma se postavil rakovině mozku: Prášky mi oddalují smrt... Ale teď je mi fajn!
Ve třiadvaceti letech se florbalista Adam Choma obdivuhodně rve s rakovinou mozku. Nevyléčitelné potvoře se postavil čelem!
„Zatím to klepu na dřevo. Je mi fakt fajn. Užívám si, ale vím, že přijdou chvíle...,“ zastavil se, než spustil o drsné realitě. „Prášky beru, aby mi oddálily smrt. Jen to, že se našla možnost prodloužit mi život, je pro mě úžasné,“ je vděčný.
Dokonce i kruté bolesti lehce ustoupily. „Takže se mi snížila medikace fentanylové náplasti ze 75 miligramů na 25. Snížil se mi i Vendal – morfium. Z 60 na 30 miligramů,“ dodal. Věci kolem sebe teď bere střízlivěji. „Člověk na opiátech totiž nevnímá svět tak dobře. Po jejich snížení jsem šťastný, mám pozitivní hlavu.“ A užívá si každý nový den!