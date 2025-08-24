Piloti formule 1 si naplno užívají měsíční dovolenou: Léto s kráskami... i psí celebritou

Nejoblíbenější destinace pro relax milionářů z formule 1? Sardinie! Během aktuální pauzy v seriálu je tam piloty a jejich láskami přímo narváno.
- Na asfaltových okruzích si jdou tvrdě po krku a musejí se mít na pozoru před děsivými karamboly, teď aby se strachovali, že do sebe napálí ve Středomoří svými luxusními jachtami. Takový byl v okolí Sardinie šrumec!
Lando na Ibize
Russell, Leclerc či Verstappen brázdí vlny v okolí italského ostrova a vášnivě se tulí ke svým partnerkám, rivala Norrise donutili prchnout o kus dál na Ibizu. „Chci si užít hlavně svých nejbližších a přátel,“ usmál se Lando, druhý muž průběžného pořadí, proč nechce potkávat známé tváře ze závodů. Lando se svou krásnou portugalskou přítelkyní. • Instagram
Ztracený Piastri
Na sociálních sítích se všichni chlubí svými fotkami, paparazzi mají v dovolenkových destinacích žně. Ale někteří jako by zmizeli ze světa. Třeba australský lídr seriálu Piastri je bůhvíkde. „Vyrážím na letní pauzu,“ napsal jen k fotce z auta. Své soukromí si až panicky střeží, stejně tak vztah ke krásné Lily, s níž jsou od sedmnácti. Oscar Piastri se svou láskou Lily. • Instagram
Hamilton s pejskem
Naopak bez ženské se obejde legendární Brit Hamilton, kterému dělá při toulkách přírodou společnost jeho buldok Roscoe. I když možná je to naopak. Vždyť aktuálně nejslavnější pes světa, který se kvůli zdraví stál jako jeho pán veganem, má na Instagramu 1,3 milionu sledujících a bere těžké prachy za reklamu. Takže spíš Roscoe Hamilton si vyrazil kamsi na dovču a přibalil s sebou i Lewise, který zrovna neměl do čeho píchnout. Lewis Hamilton s Roscoem • Instagram
Schovaný Kimi se sexy Eliškou
Jsou spolu už téměř dva roky, každý o jejich lásce ví, přesto je to lehce podivné. Česká závodnice motokár Eliška Bábíčková (19) má problém se normálně vyfotit s miláčkem Kimi Antonellim (18)! I teď. Kdykoli se při hrátkách na kouzelném řeckém ostrově Santorini cvakli, Kimi byl otočený nebo za něčím zakamuflovaný.
Do světa poslali všehovšudy jedinou pořádnou společnou fotku! Na své instagramovém účtu pak italský pilot žádné jejich fotky nedává, jako by Eliška ani neexistovala... Dostal snad doporučení od PR specialistů, aby si hrál před žádostivými fanynkami na nezadaného? Kimi Antonelli a Eliška Bábíčková • Instagram
Jak vypadaly prázdniny dalších jezdců?