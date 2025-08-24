Čajánek si užil padesátku v náručí své bohyně: Romantika jako blázen
Slavný autor hororů Stephen King řekl: „Padesát je věk, kdy už jste se naučili dost, abyste si uvědomili, jak málo toho víte.“ Od pondělí nad tím může dumat i trojnásobný hokejový mistr světa Petr Čajánek (50).
Jubileum oslavil na Sardinii po boku své o 21 let mladší bohyně a vítězky České Miss 2017 Michaely Habáňové (29). „Našli jsme tady ráj!“ básnila Míša. Slavný »Čája«, který na ledě uměl být ostrý jako jezevčík v noře, je v pohodě. Vedle tmavovlásky, kvůli níž se před čtyřmi roky rozešel s manželkou Kateřinou, září jako jura.
„Buď stále tak úžasný člověk ještě dalších 50 let! Miluju tě! V tomto i v každém dalším životě!“ gratulovala mu. Za přání se jí Petr odměnil výletem na moři. „Můj kluk mě pozval na loď,“ smála se. Představovala si jachtu, realita ale byla jiná. „Dostala jsem člun! Naštěstí motorový. I tak to byla romantika jako blázen,“ dodala Míša, jež slunce užívala tak, až si způsobila popáleniny prvního stupně.