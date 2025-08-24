Čajánek si užil padesátku v náručí své bohyně: Romantika jako blázen

Autor: rau
Romantika jak blázen
Petr Čajánek v národním dresu
Petr Čajánek v národním dresu
Čajánkova Míša
Krásná Míša.
Láska kvete v každém každém věku.
Bohyně Michaela na člunu.
Pohodička na lodi s tamním pivkem.
Na zdraví!
Bývalý reprezentant Petr Čajánek
Miss Michaela Habáňová je aktuální láskou Petra Čajánka.
Petr Čajánek s manželkou v roce 2014.
Petr Čajánek s rodinou v roce 2014.
Petr Čajánek má za sebou veleúspěšnou kariéru, mimo jiné se třikrát stal mistrem světa
Petr Čajánek bavil fanoušky hokejovým umem

Slavný autor hororů Stephen King řekl: „Padesát je věk, kdy už jste se naučili dost, abyste si uvědomili, jak málo toho víte.“ Od pondělí nad tím může dumat i trojnásobný hokejový mistr světa Petr Čajánek (50). 

Jubileum oslavil na Sardinii po boku své o 21 let mladší bohyně a vítězky České Miss 2017 Michaely Habáňové (29). „Našli jsme tady ráj!“ básnila Míša. Slavný »Čája«, který na ledě uměl být ostrý jako jezevčík v noře, je v pohodě. Vedle tmavovlásky, kvůli níž se před čtyřmi roky rozešel s manželkou Kateřinou, září jako jura. 

„Buď stále tak úžasný člověk ještě dalších 50 let! Miluju tě! V tomto i v každém dalším životě!“ gratulovala mu. Za přání se jí Petr odměnil výletem na moři. „Můj kluk mě pozval na loď,“ smála se. Představovala si jachtu, realita ale byla jiná. „Dostala jsem člun! Naštěstí motorový. I tak to byla romantika jako blázen,“ dodala Míša, jež slunce užívala tak, až si způsobila popáleniny prvního stupně.

