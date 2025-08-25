Předplatné

US Open ONLINE: Kvitová začíná rozlučku proti Francouzce, v akci Krejčíková i Bouzková

Petra Kvitová se rozloučila s Wimbledonem
Petra Kvitová se rozloučila s WimbledonemZdroj: Profimedia.cz
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Petra Kvitová při svém posledním vystoupení na Wimbledonu
Barbora Krejčíková v akci na turnaji v Montrealu
Petra Kvitová se už dojatě loučila ve Wimbledonu.
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Barbora Krejčíková padla ve 2. kole Roland Garros
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
16
Fotogalerie
iSport.cz
US Open
Začít diskusi (0)

Probíhající US Open uzavře jeden velký příběh. Česká tenistka Petra Kvitová se na grandslamovém turnaji v New Yorku loučí s veleúspěšnou kariérou. Ve Flushing Meadows nastupuje proti Francouzce Diane Parryové. Do akce jdou v prvním kole i další Češky. Proti soupeřce z Francie se představuje také Marie Bouzková. Barbora Krejčíková startuje proti Victorii Mbokové z Kanady. Karolína Muchová v noci vyzve legendární Američanku Venus Williamsovou. Navážou krajanky na úspěšný vstup českých tenistů? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů