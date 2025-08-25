Řepka v okrese: červená hned při prvním startu. Byl ale netradičně vyloučen. Co udělal?
Známý bouřlivák českého fotbalu na sebe znovu upozornil. Hned při prvním startu za FC Jevany B v okresním přeboru navlékl Tomáš Řepka kapitánskou pásku, ale neodvrátil vysokou prohru svého týmu 2:7 proti FC Tuchoraz. A aby toho nebylo málo, musel dokonce těsně před koncem ze hřiště, když od rozhodčího dostal druhou žlutou kartu za protesty. Debut 51letého stopera v novém působišti tak nedopadl úplně podle představ.
Jedenáct minut před koncem bylo za stavu 1:6 utkání kolínského Okresního přeboru dávno rozhodnuté. Tou dobou hrál ještě Tomáš Řepka při své premiéře bez karty. V závěrečných deseti minutách ovšem stihl vyfasovat hned dvě.
První napomenutí padlo v 80. minutě za „bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře,“ jak stojí v zápise o utkání. Druhá karta pak patřila spíš do kategorie zbytečných.
V 89. minutě se někdejšímu reprezentantovi totiž nepozdávalo rozhodnutí sudího, a ačkoli se ve svém výlevu vyvaroval vulgarit, přišel druhý trest. „To snad není možný, pískej to dříve, to nevidíš, jsi slepý,“ citoval rozhodčí Řepku v oficiálním záznamu o utkání.
Arbitr zde jasně uvedl, že se kapitán Jevan vyvaroval jakýchkoli hanlivých výrazů a po vyloučení opustil hřiště bez protestů, což je zřejmé i z videa, které koluje na sociálních sítích. Bývalý kapitán Sparty sice i po obdržení druhé karty očividně utrousil pár slov směrem k hlavnímu rozhodčímu, ale skutečně nekladl žádný další odpor, předal spoluhráčům pásku a zamířil do kabin.
Vzhledem k obrovskému manku už bylo jasné, že jeho předčasný odchod ze hřiště výsledek utkání neovlivní.
Mnozí z dvou set diváků si mohli vybavit četné problémy z profesionální kariéry hráče, který za 22 sezon na nejvyšší úrovni nasbíral hned osmnáct červených karet.
Za co byl Řepka vyloučen? • fotbal.cz