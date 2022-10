Těhotná Hejnová promluvila o dodatečné medaili: Ostrá slova o dopingové Rusce!

Kariéru sice před několika měsíci ukončila, i tak se ale získa stříbrnou medaili z olympiády. Atletka Zuzana Hejnová (35) může opožděně slavit stříbro z LOH 2012 v Londýně. Zástupci Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU) totiž diskvalifikovali ruskou dopingovou hříšnici Natalji Anťuchovou. A podle české překážkářky není výsledek vůbec překvapivý!

Trvalo to dlouho, ale dočkala se. Hejnová může dodatečně slavit druhé místo z olympijských her, které se konaly před deseti lety. Místo původního bronzu tak na ni čeká cennější kov. A co na to rodačka z Liberce vlastně říká?

„Jaké překvapení od Rusů,“ vyjádřila se Hejnová sarkasticky ve svém instagramovém storíčku. „Tak je to konečně oficiální. I když to všichni věděli už tenkrát. Je to teď zvláštní pocit. Samozřejmě tu radost, kterou si člověk prožil přímo na dráze, tu si z toho závodu bude pamatovat navždy, ale i tak se lepší umístění počítá,“ dodala běžkyně, která co nevidět porodí.

Mimo jiné na sociální síti pogratulovala dodatečné vítězce Lashindě Demusové a bronzové medailistce Kaliese Carter Olyové. Hejnová oznámila konec aktivní kariéry letos v květnu. Důvodem byl právě fakt, že s přítelem Markem Zúberem čeká miminko.