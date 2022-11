Ukrajino, přestaň bojovat! Šéf FIFA vyzývá k přerušení války...kvůli fotbalu!

Měsíční příměří na Ukrajině. Tento návrh předložil během sjezdu politických špiček prezident FIFA Gianni Infantino (52). Proč? Kvůli fotbalovému šampionátu v Kataru, který startuje už tento týden! Sám přitom v minulosti úzce spolupracoval s ruským diktátorem Vladimirem Putinem (70).

Infantino vyzval k dočasnému míru světové lídry během summitu G20 na Bali. Uvedl, že zástupci organizace FIFA sice nejsou naivní, aby si mysleli, že mohou vyřešit světové problémy, ale díky obrovské sledovanosti se mohou věci pohnout k lepšímu. „Víme, že bychom se jakožto sportovní organizace měli soustředit hlavně na sport. Fotbal ale spojuje svět, a vzhledem k tomu, že letošní šampionát bude sledovat pět miliard lidí, může být tento turnaj spouštěčem pozitivních změn,“ sdělil prezident FIFA.

„Rusko hostilo poslední mistrovství světa v roce 2018. Ukrajina se zase uchází o to v roce 2030. Možná letošní šampionát je tou akcí, na které se věci začnou obracet k lepšímu,“ pokračoval Infantino. „Žádám vás tedy o to, abyste zvážili možnost dočasného příměří, které by trvalo po dobu konání turnaje, případně zaveďte humanitární koridory nebo čehokoliv jiného, co by vedlo k odstartování dialogu jako prvnímu kroku k míru," apeloval na politiky.

Od Putina si převzal ocenění

Sám Infantino ale ještě před několika lety nejen s Ruskem, ale i se samotným Putinem, úzce spolupracoval. Během příprav na poslední mistrovství světa mu byl po ruce. Navíc v Kremlu si osobně převzal také ruský Řád přátelství. Jeho žádosti nepomáhá ani fakt, že katarský emír Tamim bin Hamad Sání (42) poděkoval Putinovi za pomoc zorganizovat letošní mistrovství. Také dodal, že je hrdý na vzájemné mezinárodní vztahy.

V posledních dnech se navíc ve velkém diskutuje o vyloučení Íránu, který by tak následoval ruskou reprezentaci. Právě Írán pomáhá ruskému agresorovi v okupaci cizího státu tím, že jim dodává rakety a drony. V íránském hlavním městě Teheránu kromě toho umírají lidé během protivládních protestů.

Zajímavostí je, že Infantino nikdy přímo neodsoudil okupaci Ukrajiny ruskými vojsky. FIFA jakožto celek ale zareagovala tvrdě už čtyři dny po napadení Ukrajiny tím, že vyloučila ruské národní týmy ze všech mezinárodních soutěží.