Šádek si jde pro body: Dá mu je Bartoněk, člen rodiny? Náskok od »tchána«!

S rodičem partnerky se obvykle chodí třeba na oběd. Adolf Šádek (47), boss fotbalové Viktorie Plzeň, si oběd s majitelem Zbrojovky Brno Václavem Bartoňkem (69) možná i dá, ale hlavně od »tchána« potřebuje tři body z dohrávky Plzeň – Brno (dnes 17:00, O2 TV).

Ty dva pojí rodinná pouta, Adolf Šádek je totiž otcem Bartoňkovy vnučky Sofie. Ta se narodila letos 23. srpna a týž den večer slavil Adolf s Plzní postup do Ligy mistrů. „Tenhle den nebude ničím překonaný. Počtvrté jsme vstoupili do Ligy mistrů. Mně se navíc odpoledne narodila dcera,“ povídal před necelým čtvrtrokem v euforii Šádek.

Ženu už dostal

Loni v červnu dokonce vylezly zprávy, že by měl Šádek kromě Plzně řídit i Zbrojovku. Respektive se počítalo s tím, že Viktorii prodá a přesune se do Brna. Což Šádek promptně vyvrátil a věc korigoval brněnský boss Bartoněk: „Delší dobu konzultuju různé věci s panem Šádkem, kterého považuju za zkušeného fotbalového odborníka, jenž rozumí řízení klubu. Bližší spolupráci s ním si rozhodně dovedu představit. Dostal od nás nabídku.“

Součástí nabídky samozřejmě nebyla majitelova dcera Alžběta (40), tu už »dostal« dříve, tou dobou tvořila s Šádkem pár, byť sezdaní nejsou. Dokonce se říká, že se seznámili v Brně na zápase stejných soupeřů, kteří se utkají dnes.

Takže půl království Šádek už díky účasti v Lize mistrů má, dceru brněnského fotbalového krále také, aktuálně zbývají dnešní tři body. Co se ti dva znají, vždy je Viktoria získala. Plzeň naposledy ztratila před sedmi lety, od té doby v soutěžních zápasech 9x zvítězila. Sofii je to zatím fuk, komu by asi fandila, kdyby z toho už měla rozum?