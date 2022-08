České kluby braly v Evropě 3 miliardy za 5 let: balík pro Slavii, Sparta strádá

Kolik vydělaly české kluby v Evropě za posledních pět let? • FOTO: Koláž iSport.cz Příjmy z evropských pohárů dovedou zaplnit kasu až po okraj. České kluby o tom ví své. Za posledních pět let, v součtu s aktuálním ročníkem, doputovalo do tuzemska od UEFA přes tři miliardy korun! Přesně 3,018870 miliardy. Žebříček vede Slavia, která si díky účasti v Lize mistrů a třem postupům do čtvrtfinále evropských soutěží přišla na více než miliardu. Těsně pod ní je Plzeň. Peníze bralo i dalších šest klubů.

SK Slavia Praha 2022/23 Konferenční liga

Vyřazení: stále ve hře (třetí předkolo)

Dosavadní zisk: 0,55 milionu eur (13,14 milionu korun) 2021/22 Konferenční liga

Vyřazení: čtvrtfinále play off

Zisk: 8,49 milionu eur (207,11 milionu korun) 2020/21 Evropská liga

Vyřazení: čtvrtfinále play off

Zisk: 15,11 milionu eur (368,60 milionu korun) 2019/20 Liga mistrů

Vyřazení: základní skupina Ligy mistrů

Zisk: 18,15 milionu eur (442,76 milionu korun) 2018/19 Evropská liga

Vyřazení: čtvrtfinále play off

Zisk: 9,56 milionu eur (233,21 milionu korun) Celkem za pět let: 1,264 miliardy korun Balík vyhrála za účast v Lize mistrů v ročníku 2019/20. Tehdy si na prize money vydělala téměř půl miliardy. Pokladník ale plesal i při třech postupech do čtvrtfinále vyřazovací fáze. Dvakrát šlo o Evropsku ligu, v minulé sezoně o novou Konferenční ligu. Vždy šlo o částku převyšující 200 milionů korun. Tomáš Souček jde do souboje s Lionelem Messim z Barcelony při zápase Ligy mistrů • Foto Barbora Reichová / Sport

FC Viktoria Plzeň 2022/23 Liga mistrů

Vyřazení: dosud ve hře (play off LM)

Dosavadní zisk: 8,63 milionu eur (210,52 milionu korun) 2021/22 Konferenční liga

Vyřazení: předkolo play off

Zisk: 1,05 milionu eur (26,15 milionu korun) 2020/21 Evropská liga

Vyřazení: předkolo play off

Zisk: 0,96 milionu eur (23,41 milionu korun) 2019/20 Evropská liga

Vyřazení: třetí předkolo

Zisk: 0,66 milionu eur (16,1 milionu korun) 2018/19 Liga mistrů (3. místo ve skupině) + play off Evropské ligy

Vyřazení: první kolo play off Evropské ligy

Zisk: 28,54 milionu eur (696,23 milionu korun) Celkem za pět let: 972,41 milionu korun Velkou ránu udělala v ročníku 2018/19. Díky zisku ligového titulu se přímo kvalifikovala do základní skupiny Ligy mistrů (což bylo pro český fotbal naposledy), navíc ze třetího místa ve skupině postoupila do play off Evropské ligy. Na prize money brala neskutečných 700 milionů korun. Aktuálně má Viktoria za pohádkovými penězi našlápnuto znovu. Stačí maličkost: vyndat z play off Karabach. Už teď má ale jistých 211 milionů. Roman Hubník na podzim 2018 strážil v Lize mistrů i Karima Benzemu z Realu • Foto Barbora Reichová / Sport

AC Sparta Praha 2022/23 Konferenční liga

Vyřazení: druhé předkolo

Zisk: 0,45 milionu eur (10,58 milionu korun) 2021/22 základní skupina Evropské ligy (3. místo ve sk.) + play off Konferenční ligy

Vyřazení: první kolo vyřazovací fáze KL

Zisk: 7,80 milionu eur (190,11 milionu korun) 2020/21 Evropská liga

Vyřazení: základní skupina

Zisk: 6,57 milionu eur (160,27 milionu korun) 2019/20 Evropská liga

Vyřazení: třetí předkolo

Zisk: 0,28 milionu eur (6,83 milionu korun) 2018/19 Evropská liga

Vyřazení: druhé předkolo

Zisk: 0,26 milionu eur (6,34 milionu korun) Celkem za pět let: 374,13 milionu korun V Evropě dlouhodobě strádá, což je vidět i na příjmech. Tři tvrdé nárazy v kvalifikacích ji připravily o stamiliony korun do rozpočtu. Nejvíce si Sparta vydělala minulou sezonu za působení trenéra Pavla Vrby, kdy se ze třetího místa ve skupině Evropské ligy dostala do play off Konferenční ligy. Vydělala si tak necelých 200 milionů korun. Zklamaní hráči Sparty po vyřazení z Evropy • Foto Pavel Mazáč / Sport

FK Jablonec 2021/22 Konferenční liga

Vyřazení: základní skupina

Zisk: 4,75 milionu eur (115,87 milionu korun) 2020/21 Evropská liga

Vyřazení: druhé předkolo

Zisk: 0,26 milionu eur (6,34 milionu korun) 2019/20 Evropská liga

Vyřazení: druhé předkolo

Zisk: 0,26 milionu eur (6,34 milionu korun) 2018/19 Evropská liga

Vyřazení: základní skupina

Zisk: 4,22 milionu eur (102,94 milionu korun) Celkem za pět let: 231,49 milionu korun Majitel klubu Miroslav Pelta s oblibou říká: Nejlepším sponzorem českých klubů je UEFA! A má pravdu. Jablonec byl v Evropě čtyřikrát za pět let, z toho dvakrát v základní skupině Evropské ligy. Tam si pokaždé přišel na více než sto milionů korun. Pro regionální klub je to zhruba polovina rozpočtu. Jablonečtí hráči po zápase Evropské ligy v sezoně 2020/21 s Dynamem Kyjev • Foto Barbora Reichová / Sport

1.FC Slovácko 2022/23 Evropská liga

Vyřazení: stále ve hře (třetí předkolo)

Dosavadní zisk: 0,1 milionu eur (2,44 milionu korun) 2021/22 Konferenční liga

Vyřazení: druhé předkolo

Zisk: 0,45 milionu eur (10,97 milionu korun) Celkem za pět let: 13,41 milionu korun Z Evropy dosud moc nesosalo. Není se čemu divit. Minulý rok, při své první účasti, vypadlo Slovácko hned ve druhém předkole Konferenční ligy, za což pobralo cirka deset milionů. Ani letos to na průlom nevypadá. Klub se zřejmě propadne do play off Konferenční ligy. Pokud uspěje, může si však přijít na solidní sumu. Záložník Slovácka Milan Petržela v utkání proti Fenerbahce v sezoně 2022/23 • Foto Profimedia.cz

FC Slovan Liberec 2020/21 Evropská liga

Vyřazení: základní skupina

Zisk: 5,58 milionu eur (136,12 milionu korun) Celkem za pět let: 136,12 milionu korun Jedna návštěva Evropy za pět let, ale hned velmi vydařená. Majitel Ludvík Karl je pedant na peníze, proto ho muselo potěšit, že v ročníku 2020/21 si Slovan vydělal účastí v základní skupině Evropské ligy náramných 136 milionů korun. Liberec se raduje s trenérem Pavlem Hoftychem po zápase s APOEL Nikósie • Foto Pavel Mazáč / Sport

FK Mladá Boleslav 2019/20 Evropská liga

Vyřazení: třetí předkolo

Zisk: 0,54 milionu eur (13,17 milionu korun) Celkem za pět let: 13,17 milionu korun Solventní klub s velkými ambicemi, bohužel nenaplněnými… Jedna chabá účast v předkolech evropských pohárů za posledních pět let je nedostatečným vysvědčením. Navíc šlo o trapas. Mladá Boleslav málem nestačila ve druhém předkole Evropské ligy na kazašské Ordabasy, v další rundě už byl na její síly rumunský FCSB. Mladá Boleslav se raduje z gólu kanonýra Nikolaje Komličenka • Foto Pavel Mazáč / Sport