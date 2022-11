Lvi se v Piacenze pokusí o senzaci s favoritem. Překvapila je starší hala

Vše se začalo rodit v srpnu, kdy proběhly první kontakty s členy italského klubu. „Upřesnili jsme si, co kdo bude zajišťovat. Kolik hodin jsem na organizaci strávila? To vážně nespočítám,“ líčí Bauerová. Podstatnější bylo, kdo co zaplatí. „Dopravu do Itálie si hradíme sami. Po ní Piacenza. Stejně tak ubytování hostů a stravu,“ prozrazuje. Během odvety se role otočí a přibudou i náklady na rozhodčí a supervizora.

Lvi se přes atraktivního soupeře z přijatelné destinace rozhodně nenapakují. Většina jejich příjmů plyne totiž z prodeje vstupenek. „Výdělečné to není, i když máme dražší vstupné než na extraligu a zájem o odvetu je veliký,“ sděluje manažerka.

Přes veškerou snahu se občas vyskytne problém, na který se zkrátka nelze připravit. Na letišti v Ruzyni bylo Lvům sděleno, že jeden z členů výpravy neodcestuje, jelikož dopravní společnost prodala o letenku navíc. „Všechno se naštěstí vyřešilo, ale byly to perné chvilky,“ přiznává Bauerová, která jinak poslouchá jen slova chvály. „Letěli jsme hodinu a čtvrt, přeskočili jsme do autobusu a za další hodinu seděli v hotelu. Byli jsme tu rychleji než na extralize v Beskydech,“ popisuje Todua.

Drobné zklamání panovalo s halou PalaBanca. Uvnitř je sice 3800 míst a během klání se v ní jistě vytvoří pekelná atmosféra, ale zvenčí vypadá jak obří nafukovačka. „Něco už pamatuje. V sestavě mají skutečné superstar a hala tomu neodpovídá. Čekal jsem pecku,“ neskrývá Todua.

V kariéře už zažil konfrontace s italskými celky Civitanovou a Trentinem. „Parádní vzpomínky a s Trentinem jsme doma prohráli jen 2:3,“ vybavuje si duel Ligy mistrů z února 2020, kdy Jihostroj vedl 2:0 na sety a sahal po senzaci.

„Jestli na ni můžeme dosáhnout? Určitě! Jen se nesmíme bát a ukázat volejbal, který umíme,“ zdůrazňuje.

Favorit je samozřejmě jasný. Piacenza si může dovolit angažovat olympijského vítěze z Tokia Francouze Antoinea Brizarda, čerstvého mistra světa Itala Yuriho Romana či Kubánce s brazilským pasem Yoandyho Leala.

„Bude to velká jízda a hodně těžká. Musíme začít každý u sebe a připravit se mentálně. Jít do zápasu s tím, že si ho užijeme. Takových utkání v kariéře je málo,“ uvědomuje si Todua. „Věřím, že zvítězíme 3:2. To by byla paráda.“