Rudkovská se pustila do ženy prince Harryho: Američanka bitvu s monarchií nevyhraje!

Manželka ruského krasobruslaře Pljuščenka už několikrát ukázala, že se dokáže pasovat do role odbornice na všechno, včetně politiky, vlastenectví i ruské invaze na Ukrajině. Tentokrát se ale pustila do rozboru dění v královské rodině a vzala si na paškál ženu prince Harryho, která si podle Jany dělala pomyšlení na to, že britskou monarchii přetvoří k obrazu svému. Podle Rusky se ale ještě lidé dočkají pořádné show...