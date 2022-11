Zvrat ve vztahu hvězdného fotbalisty Icardiho: Návrat k exmanželce!

Tak tohle už čekal málokdo. Pár, který se neustále rozcházel a scházel, se zdál být definitivně minulostí poté, co se v září rozdělil a začínali žít své životy odděleně. Nyní je ale opět vše jinak. Argentinský fotbalista Mauro Icardi (29) se sešel se svou exmanželkou Wandou (35) a vyznal jí lásku. Dokáže skutečně všechny své spory urovnat?

Krásná Wanda si získala miliony fanoušků především díky svým odvážným fotografiím, kterými zásobuje sociální sítě. Popularitou si tak nezadá s úspěšným fotbalistou Icardim, který kopal i za reprezentaci Argentiny. Není proto divu, že populární dvojice je pod drobnohledem po celém světě. Zářijový rozchod byl velmi sledovanou událostí, protože jím vyvrcholily týdny a měsíce problémů, se kterými se pár potýkal.

Aktuálně se tedy blýská na lepší časy a zdá se, že by se milenci opět mohli dát dohromady. Zda to skutečně skončí happy-endem, na to si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Navazovat ovšem mohou na devítileté manželství, které se jistě nedá jen tak smáznout a zapomenout. K aktuální společné fotografii pak fotbalista napsal dojemné vyznání. „Nebyla jsi ženou mého života, byla jsi můj život proměněný v ženu. Disneyho příběhy mají také druhé řady. Miluji tě.“