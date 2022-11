Slováci stavěli v Kataru luxusní stan pro šejky: Chovali se k nám jako k otrokům!

Na Slovensku platí za rodinu, která se dokázala proslavit především ve světě boxu. Rodina Triebeľova se ale vypracovala také v jiném odvětví, konkrétně ve stavění multifunkčních stanů na různých akcích. Žádná z nich ale nebyla tak kontroverzní, jako fotbalové MS v Kataru. Majitel firmy Alex Triebeľ nyní promluvil o tamních podmínkách pro dělníky. A není to nic hezkého!

Všechno to začalo u belgické nadnárodní společnosti De Boer, pro kterou Triebeľova firma dělá subdodávky. Právě společnost De Boer dostala zakázku od FIFA. V minulosti stavěli stany například před olympiádou v Turíně či Londýně, na různých hudebních festivalech v Belgii nebo hrách Commonwealthu v Indii.

Šichta ve tři ráno

Na práci v Kataru před fotbalovým šampionátem ale nikdy nezapomenou. Stany stavěl padesátičlenný tým včetně šesti pracovníků ze Slovenska, konkrétně z Oravy. Do Kataru odcestovali v září. Kvůli teplotám, které se tam vyšplhaly klidně až k 40 stupňům, museli začínat s prací už ve tři ráno! Směna trvala do 10 hodin. Kvůli vedru to jinak nešlo. „Nemohl jsem dýchat, myslel jsem si, že zemřu,“ vyprávěl Alex Triebeľ pro deník SME.

Rodinná firma z obce Klin staví luxusní stany se železnou konstrukcí, které mají stěny ze skla či panelů, a střechy jsou tvořeny z různých materiálů. Alex během rozhovoru dokonce prozradil, že postavili i dvouposchoďový stan s obrovskou terasou a výhledem na největší obrazovku na světě. Podle jeho slov je VIP stan určen pro arabské šejky, nejdůležitější osoby na turnaji a návštěvy z různých zemí světa.

Žádná voda v obřím vedru

Zároveň dodává, že podmínky pro dělníky nebyly vůbec ideální. Dokonce uvedl, že se k některým chovali Katařané jako k otrokům! Zatímco Slováci měli určenou mzdu na den, pracovníci ze zemí třetího světa byli placeni podle odpracovaných hodin. Podle Triebeľa ale dostávali ty nejhorší práce. A nejen to, zatímco Slováci dostávali na pracovišti vodu, jejich kolegové ze zemí třetího světa tuhle možnost neměli. Sám Triebeľ věří, že spousta dělníků kvůli těmto nevyhovujícím pracovním podmínkám zemřela.

A není vůbec daleko od pravdy. Podle britského deníku The Guardian zemřelo v Kataru během výstavby struktury pro fotbalové MS více než 6 500 migrujících pracovníků z Indie, Pákistánu, Nepálu, Bangladéše a Srí Lanky.

Členové katarské vlády ale tvrdí, že počet úmrtí je úměrný velikosti migrující pracovní síly. V číslech mají být započteny i členové tzv. „bílých límečků“ (administrativních pracovníků atd., pozn. red.), kteří zemřeli přirozenou smrtí poté, co v Kataru žili mnoho let. Nic to ale nemění na tom, že pracovní podmínky v Kataru budí kontroverze, a výpověď Triebeľa situaci nijak nezlepšuje.