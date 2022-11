Fanoušek napadl gólmana tyčí! Potyčce přihlížel i bývalý sparťan

Skandálem a nedohraným utkáním skončil duel druhé turecké fotbalové ligy mezi Göztepe a Altay. Všechno to začalo ani ne 20 minut po úvodním hvizdu, kdy na tribuně začaly létat světlice. Netrvalo dlouho, a boj se přesunul na hrací plochu, kde to schytal jeden z hráčů!

Celý zápas se začal kazit kolem 19. minuty, kdy měli hostující příznivci začít házet světlice mezi fanoušky Göztepe. Někteří z nich utrpěli tak vážná zranění, že musely na trávník přijet rovnou dvě sanitky. O celém incidentu informoval web milliyet.com.tr.

Aby toho ale nebylo málo, tak na hřiště vběhl jeden z domácích fanoušků, který si to namířil směrem k brankáři soupeře s rohovým praporkem v ruce. Na nic neváhal, a gólmana Ozana Özenca (29) přetáhl tyčí po hlavě tak silně, že ji o něj dokonce zlomil! Šokovaný fotbalista se málem skácel k zemi, a agresora následně zpacifikovali členové bezpečnostních složek. Poté putoval do vazby. Následně se hráči obou mančaftu odebrali do šaten, a už z nich nevyšli. Sudí totiž po dohodě utkání ukončili.

Na hřišti byl v době onoho šílenství přítomný také někdejší hráč Sparty Marco Paixao (38). Portugalský veterán se ale na Letné zahřál jen krátce. Po svém příchodu do pražského celku před sedmi lety odehrál za rudá „S“ pouze tři střetnutí. Šest měsíců nato zamířil do Polska. Dres celku Altay obléká Paixao už pátým ročníkem.