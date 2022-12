Sparta chystá nákup útočníka: Kuchtu platit nechtějí?

Na střílení gólů mají Letenští reprezentanty Jana Kuchtu (25) s Tomášem Čvančarou (22), přesto loví další adepty. Podle informací webu iSport.cz si fotbalová Sparta vyhlédla Filipa Vechetu (19) ze Slovácka.

Proč? Důvod se nabízí. Budoucnost Kuchty po sezoně, která vyvrcholí 27. května, je krajně nejistá. Kuchtovi skončí hostování z Lokomotivu Moskva a opce na jeho vykoupení ze smlouvy je vysoká, 73 milionů korun.

Navíc je útočník drahý i pokud jde o plat, který je podle některých zdrojů 600 tisíc Kč měsíčně. Těžko nyní lze očekávat, že by se vracel zpět do válčícího Ruska, ale patrně by mohl přestoupit někam, kde splní jeho vysoké nároky. A tak je dobré mít v záloze dalšího dravce do útoku.