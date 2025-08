Byli jsme neskutečné nepřesní, litoval Hapal ve Varšavě. Proč se ptáte na penaltu?!

PŘÍMO Z VARŠAVY | Nebyl spokojený s výkonem, natož s výsledkem. „Byli jsme neskutečně nepřesní, kazili jsme a vyhodili hodně míčů,“ mrzelo kouče Baníku Pavla Hapala po prohře 1:2 s Legií, která Ostravě zatarasila cestu do Evropské ligy. V pátek letí Slezané do Prahy, odpoledne je tam čeká trénink a pomalá příprava na nedělní duel s Duklou. Ještě nějakou dobu však bude rezonovat neproměněná penalta Davida Buchty ze závěru zápasu ve Varšavě, který připomněl loňské utkání s Kodaní.

Jde o penaltové prokletí?

„Není to prokletí, určitě ne, je to fotbal. Buchtič je hráč, který jich dá na tréninku z deseti deset. Pak je tam ale tlak, jiné prostředí, penalta, která rozhoduje o další šanci... Prostě ji zahodil, chudák plakal, ale zbytečně, protože nikdo ho nezatracuje. Pořád máme šanci na evropskou soutěž.“

Jak to bylo s exekutory? Byli určení dopředu? Erik Prekop říkal, že si ji chtěl vzít on.

„Myslíte, že to děláme tak, že necháme kopnout hráče, který chce? Fakt si to myslíte? Proč se na to ptáte a začínáte od konce? Od penalty? Proč se neptáte na to, jak jsme hráli, co nám chybělo, co nám vadilo? Ano, Buchtič byl určený na penaltu a napsaný na papíře jako první. Bohužel ji zahodil. Nikdo v klubu mu to vyčítat nebude. Že by si to Erik rád vzal, je možné, ale byl jedním ze čtyř určených hráčů. Naopak si vážím Buchtičovy odvahy za to, že si balon vzal.“

V čem vás tedy Legia přehrála?

„Legia je velice kvalitní tým, v poslední době má výsledky. Prakticky neinkasuje branky, ale my jsme jim dali tři. A bohužel mohli dát další. Byli silní na míči, věřili si, u nás hrálo roli psychické rozpoložení, možná obava, strach. Musím s klukama probrat, proč jsme byli tolik nepřesní. Tohle si musíme pořádně vyhodnotit, protože tam byly ztrátové situace hráčů, od kterých jsme to nečekali.“

Co si naopak vzít z konfrontace s polským velkoklubem dobrého?

„Napumpovat se větší odvahou a kvalitou. Zase bych vyzdvihl Erika Prekopa. Byl úžasný, dal gól, udělal penaltu. Jirka Boula podle mě odvedl taky slušný výkon, v defenzivní činnosti nezklamal nikdo. My se nechceme prezentovat jen defenzivou, nicméně Legia nás přehrála a byla lepší. Je třeba se znovu nachystat na ligu a udělat všechno pro to, ať porazíme Duklu. Pak se budeme věnovat zase poháru.“

Bude těžké se psychicky zvednout?

„Nebude nic těžkého, kluci se oklepou a jedou dál. To je fotbal, tak to chodí. Samozřejmě jsme zklamaní a smutní, ale byla to Legia. Jsme trošku okleštění i zdravotním stavem a odchodem Eweho. Nemyslím si, že budeme skleslí. Proč? Jsme pořád v boji o evropskou soutěž.“

Kdy by se mohli připojit marodi?

„Mluvili jsme s fyzioterapeutem Ondrou, který s Míšou Kohútem zůstal v Ostravě. Pořád má problém s břišním svalem, pobolívá ho to. Není to úplně optimální. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat. Rusnák je připravený, akorát jsme nechtěli riskovat obnovení zranění. Na Dukle už snad bude schopný zasáhnout do zápasu. Možná ne na celý, ale na určitou minutáž. A Fýdek má problém se zadním stehenním svalem, jsme opatrní. Extra se to zatím nepohnulo.“

Proto dostal šanci David Látal.

„Chtěli jsme využít jeho rychlosti směrem dopředu, bohužel to na něj bylo asi moc těžké utkání. Nicméně nezklamal, byl to jeho první takhle těžký zápas. A musel si víc plnit defenzivní úkoly. Jednou se dostal do slušné situace, ale bylo cítit, že to bylo na něj moc. Možná taky hrála roli psychika, ale chtěli jsme hrát s ofenzviním hráčem a využít jeho rychlosti. Rozmýšleli jsme se mezi Dennisem (Owusuem) a Davidem.“

V poločase jste ho střídal...

„Ne že bychom tam v první půli hořeli, ale přehrávali nás po jejich pravé straně, proto jsme ji chtěli zesílit Patrickem Kpozem a Holzera jsme nechali trošku výše.“

Co čekáte od Austrie Vídeň?

„Kvalitní mužstvo, měli jsme to celou dobu zmapované. Víme, že hráli přípravné utkání s Bohemkou, viděli jsme to. I čtvrteční zápas proti Gruzíncům jsme viděli nějakých třicet minut, než jsme odjížděli na stadion. Těžký soupeř.“