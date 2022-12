Souček o kritice, kvalifikaci i úrovni MS: Možná jsem gólů dal až moc

Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Za národní tým odkroutil už 56 zápasů, z hlediska výsledků české reprezentace prožil jeden z nejhorších roků. Tomáš Souček (27) se pečlivě chystá na restart Premier League i zbytek sezony, která pauzíruje kvůli šampionátu v Kataru. Už v březnu se rozjede kvalifikace o EURO v Německu, hned na úvodu Češi změří síly s osmifinalistou mistrovství světa s Polskem. Vstupenky na utkání v Edenu (24.3., 20.45) už jsou v prodeji. Záložník West Hamu aktuálně bedlivě sleduje světový šampionát, na nějž s týmem neprošel kvalifikací. Jací hráči se mu líbí? Jak by ve světové konkurenci uspělo Česko? A jak vnímá kritiku svých výkonů?

O fotbalovém roce 2022 „V reprezentaci ho beru jako neúspěch. Herně se mi to z naší strany docela líbilo, ale důležité jsou výsledky a ty dobré nebyly – spadli jsme v Lize národů a nedostali se na mistrovství světa, nemůžu to brát kladně. Ale musím pochválit nové hráče, co byli na posledním srazu, z toho si můžeme vzít plno pozitiv, co si přeneseme do nového roku. Když vezmu West Ham, tam to dělím na dva půlroky. Na jaře jsme skončili sedmí v lize a povedl se nám obrovský úspěch, že jsme postoupili do semifinále Evropské ligy. Druhý půlrok nám to tak dobře nejde, nejsme tam, kde bychom chtěli být. Snad nám pomůže pauza, připravíme se na nový rok a pojedeme tak, jak ty dva roky předtím."

O tlaku a kritice svých výkonů „Cítím tlak vždycky. Když jsme byli nahoře, chtělo se hrát skoro o titul. Když se nám teď tolik nedaří, hráči to vnímají taky. Od fanoušků i všech lidí, co potkají, slyšíme, že to není tak dobré. V mém případě to bylo hodně o gólech, možná jsem jich na začátku dal až moc, fanoušci to chtějí opakovat každou sezonu a to není úplně jednoduché. Poslední dva, tři měsíce se nedařilo týmu ani mně, chci určitě hrát lépe. Věřím, že pauza pomůže i mně. Odehráli jsme třetinu ligové sezony, máme hodně času na to zvrátit průšvih. Jsem rád, jak hrajeme v Konferenční lize, bude důležité se dostat trošku výš v lize a třeba útočit na pohár přes FA Cup nebo právě v Konferenční lize."

O blížící se kvalifikaci na EURO „Mám ji v hlavě od poslední přípravy, co jsme hráli v Turecku (1:2). Jak pomalu končí mistrovství světa, o to víc se těším na EURO v Německu, co bude za dva roky. Kvalifikace začne pro nás nejtěžším zápasem doma s Polskem. Je to až za tři měsíce, ale už teď se těším. Naposledy v Olomouci na přátelský zápas proti Faerským ostrovům (5:0) byla skvělá atmosféra, byli jsme nadšení a chtěli ukázat fanouškům maximum. Proti Polsku by nám taková podpora hodně pomohla, snad odstartujeme co nejlépe. Postoupili jsme na EURO sedmkrát za sebou, chceme tuhle sérii udržet. V kvalifikační skupině mají všechny týmy kvalitu, ale jednoznačný cíl je postup na EURO." Mojmíru Chytilovi gratuluje ke gólu Tomáš Souček • Foto Pavel Mazáč / Sport

O překvapeních na MS „Trpaslíci překvapují na turnaji silnější, velká jména, to mám rád. Korea, Japonsko, Austrálie, teď je navíc Maroko ve čtvrtfinále. Viděli jsme ve skupinách hodně překvapení a zvratů. Třeba u Německa a Španělska byla asi pětiminutovka, kdy z velkých favoritů nepostupoval ani jeden. Nebyl jsem fanoušek toho, že se šampionát koná v Kataru, ale když dám politiku stranou, mistrovství má na hřišti velkou kvalitu. Na celkové vítěze tipuju Brazilce."

O spoluhráčích z West Hamu „Měli jsme v Kataru z klubu pět hráčů, čtyři ještě pokračují, všechny hodně sleduju. Zaujal mě Nayef Aguerd z Maroka, ti udělali postupem do čtvrtfinále ohromný úspěch. V Anglii hraje velkou roli Declan Rice, teď je čeká asi nejtěžší čtvrtfinále s Francií, to bude ohromný zápas. Paqueta je důležitý pro Brazílii. Mimo náš tým mě zaujal Mbappé, ten spíš potvrdil svou kvalitu. Ale třeba Bellingham je na svůj věk pro Anglii ohromně důležitý."

O výsledku Česka, pokud by se dostalo na MS „Mrzí mě, že tam nejsme. Proti Polsku, které postoupilo ze skupiny, si naše kvality ověříme hned v březnu. Věřím, že jako Česko na ně máme a ukážeme, že jsme v Kataru mohli být. Na mistrovství světa je nejtěžší se hlavně dostat, ale mezi základními skupinami na EURO a na šampionátu už velké rozdíly nejsou. Proti Chorvatsku jsme na EURO remizovali a hráli dobrý zápas, v létě jsme v Lize národů porazili Švýcarsko (2:1), teď v odvetě s nimi prohráli po velmi dobrém výkonu (1:2). Třeba Nizozemci prohráli naposledy proti nám v osmifinále EURO před rokem a půl v asi v nejhezčím zápase, co jsem za nároďák hrál. A teď jsou ve čtvrtfinále. Je třeba takové výkony ukazovat zápas co zápas. Fotbal je hodně vyrovnaný, Saúdská Arábie může porazit Argentinu. O to jsou důležitější kvalifikace. Nejdůležitější je se tam dostat, v jednom, dvou zápasech ve skupině se pak může stát cokoliv."