SESTŘIH: Chorvatsko - Brazílie 2:1 po pen. Kanárci končí! Neymar srovnal Pelého

Kdo se s Chorvatskem hodlá potýkat déle než v základní hrací době, vždycky lituje. Smrtelně. Už pětkrát za sebou zvládl kostkovaný tým na mistrovství světa prodloužení, potažmo penalty, hrdinou je zase gólman Dominik Livakovič. Poraženým je k hrůze všech, kteří se zamilovali do party kolem Neymara, hrdá a favorizovaná Brazílie. Žlutá jízda je u konce, „kostky“ kráčí do semifinále. Bravo, jak se říká od Varaždínu až dolů na jih.

Je to dvacet let, a bude to nejméně dvacet čtyři od posledního titulu. Brazílie ani na pátý pokus po sobě nevyhraje mistrovství světa, třebaže teď už ji na nejvyšším stupni kdekdo skoro viděl. Brilantní fotbal, jaký hrála, ji nedovedl dál než do čtvrtfinále. Tím problémem totiž bylo, že Chorvatsko nezlomila v základní hrací době…

„Kdo nás podcení, bude litovat,“ říkal před zápasem výhrůžně kouč Chorvatů Zlatko Dalič.

My si to ale upravme víc ke včerejším událostem. „Kdo s námi půjde do prodloužení, bude litovat,“ mělo by se říct spíš.

Daličovo mužstvo totiž už pětkrát po sobě zvládlo vyhrát zápas na světovém šampionátu, v němž se hrálo prodloužení, případně kopaly penalty. Před čtyřmi roky při svém stříbrném tahu takhle Luka Modrič a spol. povalili v osmifinále Dánsko, pak Rusko, oba na penalty, a v semifinále v prodloužení Anglii. Na tomto turnaji už je po Japonsku, které neustálo proti Chorvatsku penalty v osmifinále, a teď už i po největším favoritovi, Brazílii.

Neymar sebou praštil na trávník a obličej si zakryl žlutým dresem, podobné gesto vzteku a smutku udělali i další jeho zničení spoluhráči. Tohle se zkrátka nečekalo a brazilský národ to strašně bolí. Jejich tým hrál přece jako z partesu…

A zrovna Neymar poslal své mužstvo ve včerejším utkání do vedení. Po perfektní dvojí narážečce na ose Neymar-Rodrygo-Neymar-Paqueta-Neymar oběhl i obránce Bornu Sosu a brankáře Dominika Livakoviče a míč poslal pod víko.

Jeho 77. trefa v dresu národního mužstva, v historii Brazílie nikdo nedal víc, jen Pelé stejně. Krále, který je teď na lůžku ve vážném stavu, střídá pomalu v tabulkách mladší dědic.

Bylo by nesmírně symbolické a krásné, kdyby to tak celé dopadlo. Jenže odolný soupeř se dokázal vzepřít. Tři minuty před koncem nastavení navedl balon do vápna Mislav Oršič, přihrál Brunu Petkovičovi a ten s tečí Marquinhose vyrovnal.

Potvrdilo se, že Chorvatsko zkrátka v extra čase nepodléhá. A tím spíš v penaltách, kde si teď hýčkají hrdinu, brankáře Dominika Livakoviče.

Chorvati dali všichni, z Brazilců ale Livakovič vychytal hned prvního Rodryga, čtvrtý v řadě Marquinhos, pechfógl večera, trefil tyč. Když se přičtou tři chycené penalty Japoncům, má brankář Dinama čtyři lapené na jednom mistrovství, to se před ním povedlo pouze Argentinci Sergiu Goycocheaovi v roce 1990, a před čtyřmi lety krajanovi Danielu Subašičovi.

Marquinhos rovnou padnul na kolena, je po Brazílii. Po největších favoritech. Za to úřadující vicemistři jdou dál a znovu po čtyřech letech zažívají jízdu za medailí. Bravo.

Livakovič napodobuje legendy

Nezdolní. Nesmrtelní. Je to už popáté z posledních šesti zápasů, kdy Chorvatsko natáhlo svůj zápas vyřazovací fáze na mistrovství světa přes základní hrací dobu, a pokaždé uspělo. Pokaždé! Naposledy proti Brazílii, které je člověku skoro až líto, když viděl, s jakou lehkostí hrála, a jak se pomalu blížila po dvaceti letech znovu vrcholu. Jenže udělala chybu, nešmikla Chorvaty právě po devadesáti minutách. Zvláštní kapitolou tu je brankář Dominik Livakovič, který na šampionátu chytil už čtyři penalty.

Chorvatská bilance začíná na minulém šampionátu v Rusku, kde získalo stříbro. Tak jedeme od začátku:

Osmifinále s Dánskem, 1:1 po prodloužení, 3:2 na penalty.

Čtvrtfinále proti Rusku, 2:2 po prodloužení, 4:3 na penalty.

Semifinále s Anglií, 2:1 po prodloužení.

Jen finále proti Francii proběhlo hladce, favorit ho vyhrál suverénně 4:2.

Teď ale píšou Chorvaté podobný příběh.

Už osmifinále proti Japonsku šlo po výsledku 1:1 po prodloužení do penalt, které vyhráli 3:1.

A teď zničili sen Brazílie, 1:1 po prodloužení, 4:2 na penalty.

To je pětkrát ze šesti posledních utkání extra čas až „desítky“. Pět z pěti úspěšných.

Aspoň to by si určitě rád pověsil na krk i Livakovič.