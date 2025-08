Jandač o změnách v Plzni: Uvidíme, jaká bude trpělivost. Vloni jí bylo až moc

Stuart Percy, Jakub Jeřábek, Matyáš Filip nebo finští bratři Petmanovi. To jsou jen některé z nedávných posil Indiánů. Na západě Čech se po pěti chudých ročnících bez postupu do čtvrtfinále rýsuje velmi zajímavý ansábl. Druhým rokem mu bude vládnout neúprosný Josef Jandač, který na hráče rovnou vybalil tvrdý dril. „Na obměně jsme pracovali už v průběhu minulé sezony. V rámci finančních možností i nabídky na trhu se nám jakžtakž podařila,“ libuje si zkušený kouč.

Jak se vám tedy jeví tým na startu přípravy na ledě?

„Mužstvo je kompletní. Máme tři brankáře, osm obránců, je s námi na čtrnáct dnů také Daniel Bukač pro případný střídavý start. Jinak máme rezervu kam sáhnout. V útoku jsme poskládali pět formací.“

Co osobní pocity? V Plzni vás čeká druhá sezona.

„Nejde ani o pocity. Spíš o to, že hráče, kteří zůstali, samozřejmě znám. A nové budu poznávat podobně jako vloni a každý další rok. Záleží vždy na tom, jaká je obměna mužstva. Letos je situace z půlky nová.“

Devět hráčů odchází, dalších deset přišlo. Jste s tímto stavem spokojený?

„Pracovali jsme na obměně už v průběhu sezony. Trošku jsme omladili, potřebovali jsme doplnit některé posty. V rámci finančních možností i nabídky na trhu se nám to jakžtakž povedlo. Vývoj budeme sledovat dál. Skladbu kádru hodně změnilo nové pravidlo, které bylo schválené bohužel dost pozdě, tedy počet cizinců. Liga se v tomto směru trošku změní.“

Když zmiňujete zahraniční hráče, co čekáte od kanadského obránce Stuarta Percyho, který je s extraligou spjatý po minulých štacích v Budějovicích a Vítkovicích?

„Ano, Percy má spoustu zkušeností z naší ligy, ofenzivně nám pomůže v přesilovkách, které nám vloni nešly. A ještě se na poslední chvíli domluvil Kuba Jeřábek, ale co jsem s ním mluvil, sám neví, co udělá jeho noha (zranění z posledního play off a předchozí dvojitá otevřená zlomenina). Budeme trošku opatrní.“

Jak se vůbec ocitl ve vašem hledáčku?

„Je Plzeňák, přes léto proběhla komunikace, kdy sám projevil zájem být doma, uvítali jsme to. Konzultovali jsme jeho zdravotní stav a zranění, taky konec sezony, kdy naskočil a zase ze hry vypadl. Kuba je poctivý kluk, sám řekl, že aby tady byl, musí být platný a musí hrát.“

A aktuální stav?

„Zatím se cítí dobře, ale nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet. Domluvili jsme se, že se zapojí, bude trénovat a během dvou měsíců sám uvidí, jak na tom je. Pokud zdraví bude držet, pomůže nám. Víme o jeho charakteru i zkušenostech, osobně ho znám z nároďáku, uvítal jsem to.“

Finští bráchové

Od sourozenců Villeho a Mikka Petmanových z Finska máte velká očekávání?

„Úplně nevím, jestli to bude gamechanger, ale měli by nám hodně zkvalitnit ofenzivu. Jsou poctiví, hlavně Ville je velice tvořivý, Mikko zase dělník a buldok, kterého ovšem taky potřebujete. Využili jsme možnosti, že pro bráchy bude společná aklimatizace jednodušší. Oba jsou každopádně typologicky jiní.“

O brankovišti máte po příchodu Jana Růžičky z Mladé Boleslavi jasno?

„Letos je jedničkou Nick Malík.“

Bude Plzeň, posílená nejen o zmíněná jména, zase o kus lepší?

„Strašně těžko říct. Pevně věřím, že ano, ale ukáže až samotná liga. Jdete do ní s tím, že určité plány máte, a ty se buď naplňují, nebo nějakým způsobem mění. Jsme si vědomi ostatních mužstev, které taky různě posilovaly. Extraliga byla naposledy hrozně vyrovnaná a spousta týmů, které měly hrát nahoře, byly dole a obráceně. Predikce jsou nějaké, pak ale liga začne, navíc letos půjde v rychlém tempu kvůli olympijské pauze. Teprve se uvidí. V sezoně se ukáže, s jakými kartami budeme hrát.“

Budete muset být vzhledem k rozsáhlé renovaci soupisky zpočátku trpěliví?

„Trpělivost je potřeba. Když se mužstvo z půlky obmění, vždycky to trvá. Kluci můžou být nervózní, zvykají si na prostředí a trenéry. U zkušených hráčů ani strach nemám, ale u mladších kluků může adaptace chvíli trvat. Uvidíme, jaká bude trpělivost.“

Jak to myslíte?

„Vloni jsme byli trpěliví až moc, začali jsme to kosit později, taky nás to posunulo na poslední místo. Možná jsme měli do týmu sáhnout přece jen trošku dřív. Ale nebylo to jen o tom, že jsme potřebovali obměnit některé hráče typologicky, ale také o zraněních, která přišla. Jeden z hlavních faktorů, že jsme byli dole.“