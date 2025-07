Parťačka Dahlmeierové promluvila: Lauru trefil do hlavy obří kámen!

Prošla si naprostým peklem! Kolem hlavy jí létaly kameny, Marina Kraussová se přesto nechtěla vzdát naděje na záchranu své lezecké parťačky, biatlonistky Laury Dahlmeierové (†31). Bojovala jako lvice, nakonec ale musela kapitulovat. Novinářům nyní popsala, co se na hoře Laila Peak stalo.

Obě Němky se vydaly do Pákistánu na velkou expedici. Ta zahrnovala výstup nejprve na náročné Trango Towers, hora Laila Peak pak byla druhým a posledním cílem. 8. července úspěšně stanuly na prvně jmenovaném vrcholu a pak se obrátily k výstupu na dechberoucí »Lailu«. Pro svůj postup zvolily alpský styl lezení. Tedy bez kyslíku, fixování a s minimálním týmem. Věřily si navzájem a důvěra v parťáka je v horách to nejcennější.

Kýženého vrcholu ale nedosáhly a rozhodly se vrátit. „Kdybychom tam byly o půl hodiny dřív, bezpečně bychom sestoupily,“ řekla zdrcená Marina na tiskové konferenci ve městě Skardu. Tragédie se stala ve výšce zhruba 5700 metrů nad mořem. Marina sestupovala první. „Byla jsem na dalším slaňovacím bodu a Laura mě následovala. Pak začalo padat kamení,“ popsala.

„Viděla jsem, jak Lauru zasáhl obrovský kámen a odhodilo ji to na stěnu. Zasáhl ji přímo do hlavy a od té doby se už nepohnula,“ vyprávěla přeživší horolezkyně. „Neměla jsem šanci se k ní bezpečně dostat. Bylo mi jasné, že jediná možnost, jak jí pomoci, je zavolat vrtulník. Nehýbala se, nevykazovala žádné známky života. Volala jsem na ni, ale nedočkala jsem se žádné reakce,“ pokračovala. Bylo jí prý v tu chvíli jasné, „že má (Dahlmeierová) šanci jedině tehdy, když přijde okamžitá pomoc“.

Trpká slova Messnera

Marina v místě neštěstí zůstala několik hodin, pak ale musela kvůli přetrvávajícím sesuvům a blížící se tmě učinit nejtěžší rozhodnutí a parťačku opustit. K tomuto kroku se pro deník Bild vyjádřil i legendární Reinhold Messner (80). Ten sám ztratil svého bratra Günthera pod lavinou během expedice na Nanga Parbat v roce 1970. I on se musel odvrátit a opustit blízkého člověka.

„Instinkt nás s parťákem žene k společnému sestupu dolů. Ale pokud to už není možné, protože jeden z nás zemře, ten druhý tam nahoře nezůstane, ale pokusí se zachránit si život tím, že se dostane dolů do údolí,“ říká Messner. A jaké následky to podle něj zanechá na přeživší Marině Kraussové? „Tohle je trauma, které přetrvá,“ ví své Messner.