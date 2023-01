Obří tetování exreprezentanta Michala Kadlece: Čtyři dny pod jehlou

Někdo kotvu, jiný mořskou pannu, další srdce a Michal Kadlec (38) celý svůj svět. Koukáte se na unikátní tetování bývalého reprezentanta (67 zápasů, 8 gólů) a dnes stále opory Slovácka.

»Kácova« záda jsou teď tapeta jeho báječné kariéry. „Mám tetování rád. Nebyl to ani tak spontánní nápad, spíš to ve mně uzrálo,“ řekl Michal. „Chtěl jsem tam mít motivy z míst, kde jsem hrál. Takže hlavní je nový znak města Uherského Hradiště. Je tam Prašná brána jako vzpomínka na pražskou Spartu, lvi patří k Česku, ale i k logu Leverkusenu. No a mám tam i věžičku minaretu, což se vztahuje k Fenerbahce Istanbul,“ popsal syn slavného otce Miroslava impozantní dílo.

Však to taky byla šichta! „Šel jsem za kamarádkou, ale ta mi doporučila jednoho pána a s tím jsem se domluvil. Trvalo to čtyři dny, každý den od devíti do šesti hodin. Aby se to nemazalo, měl jsem na zádech speciální fólii,“ pověděl Kadlec. „Samozřejmě, že to bylo chvílemi už nepříjemné, když se nemůžete poškrábat mezi lopatkami, ale chtěl jsem to a vydržel jsem,“ usmál se Michal Kadlec.