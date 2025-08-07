Pojede se na doraz, z týmových parťáků jsou rivalové. Bude slavit smíšek, nebo flegmatik?
Bitva o titul šampiona formule 1 se deset závodů před koncem sezony vyvinula tak, že v McLarenu se s největší pravděpodobností dočkají individuálního úspěchu poprvé po sedmnácti letech. Rozhodne se mezi dvěma vyrovnanými piloty, kteří jsou však uvnitř tak výrazně odlišní. Zvládne lépe měsíce pravdy ledově klidný Oscar Piastri, či daleko extrovertnější Lando Norris? A půjdou proti sobě týmoví parťáci až na krev, nebo si zachovají glanc?
Své jezdecké umění naplno rozbalili už v minulém roce. Zatímco Lando Norris dostával Maxe Verstappena pod tlak až do listopadového víkendu v Las Vegas, Oscar Piastri se v druhé polovině ročníku neuvěřitelně zlepšil. V celkovém pořadí předstihl i Carlose Sainze ve Ferrari, druhá kariérní sezona v F1 pro něj skončila „bramborou“.
Daleko větší parádu si ale oba McLareny připravily na sezonu 2025. Z dosavadních čtrnácti Grand Prix vyhrály jedenáctkrát, jejich dominance je zkrátka obrovská. Verstappenovy vyhlídky na zisk pátého titulu v řadě se rovnají nule, britská stáj je momentálně jinde.
Potvrdila to i o víkendu v Maďarsku, kde brala čtvrtý double za sebou a celkově sedmý v sezoně. Nakonec ani nehrálo roli, že sobotní kvalifikaci překvapivě ovládl Charles Leclerc z Ferrari. Závod už vypadal jinak, podobně jako v Belgii, Velké Británii či Rakousku. Norris s Piastrim byli v cíli s náskokem okolo dvaceti sekund.
Na Hungaroringu se obzvlášť dařilo Norrisovi, který zvítězil i přes nepovedený start, po němž se propadl na pátý flek. Jel konstantně, bez chyb a především dokonale šetřil pneumatiky. I proto si vystačil jen s jedinou zastávkou v boxech. „Naše základní strategie byla dvouzastávková. Nutně jsme nepočítali s tím, že by byl možný jeden pit stop,“ hlásí šéf McLarenu Andrea Stella.
Italský inženýr je příjemně překvapen, jak skvěle se sezona vyvíjí. Před jejím začátkem sice jeho tým bezesporu byl hlavním favoritem na obhajobu Poháru konstruktérů, ovšem takovou dominanci věštil málokdo. Od pátého závodu v Saúdské Arábii vévodí průběžnému pořadí Piastri, jenž dále triumfoval v Číně, Bahrajnu, Miami, Španělsku a Belgii. Před letní přestávkou, která skončí až 31. srpna v Nizozemsku, stačil posbírat už 284 bodů.
Piastriho náskok však Norris postupně smazává, především díky čtyřem vítězstvím z posledních sedmi závodů. Čeká se strhující a dramatická zápletka, devítibodový rozdíl je v této chvíli nic neříkající.
Dočká se premiérového titulu v F1 pětadvacetiletý britský smíšek, či o rok a půl mladší australský flegmatik? Kolegialita musí stranou, půjde totiž o vše.
„Vzhledem ke komunikaci, důvěře a respektu, který k sobě tady v McLarenu všichni máme, si nemyslím, že se ti dva pohádají. Je velké štěstí, že máme v týmu dvě takové osobnosti. Je to pro nás fantastické,“ líčí Zak Brown, výkonný ředitel stáje.
Brown: Soupeřivost zůstává, napětí ale necítíme
Že Piastri s Norrisem spolu v rukavičkách soupeřit nebudou, naznačil už červnový závod v Kanadě. Jen si vzpomeňte, jak Norris pár kol před cílem bojoval o čtvrtý flek tak vehementně, že do Piastriho zezadu strčil a nakonec skončil ve zdi. Vzalo mu to cenné body, které by se teď rozhodně hodily.
„Obou kluků jsem se zvlášť ptal, jestli podle nich udělal jejich týmový kolega někdy něco, co by je extra naštvalo. Oba řekli, že ne,“ popisuje Brown. „Je nám jasné, že soupeřivost v nich zůstává, ale my žádné větší napětí necítíme. Samozřejmě čekáme, že v závěru sezony to trochu poroste, ale pokud se ještě někdy srazí, jsem si jistý, že úmysl v tom nebude.“
Nehoda visela ve vzduchu i v Maďarsku, kde na cílové rovince po nájezdu do předposledního kola Piastri později brzdil. Inženýři ho museli ve vysílačce krotit, hlavně žádný hazard! „Budujeme si na dobrých vztazích. Pokud se v budoucnu něco objeví, určitě se tím budeme zabývat,“ zdůrazňuje Brown. „Oni ale moc dobře vědí, že týmoví kolegové budou ještě dlouho. Oba mají delší smlouvy, proto je důležité, aby se jejich vztah neustále rozvíjel.“
Brown zároveň připomíná, že ze hry o titul ještě nelze definitivně škrtnout ani hvězdného Verstappena, byť je jeho další obhajoba už velmi nepravděpodobná. Nizozemec ztrácí na Piastriho téměř sto bodů, Red Bullu navíc chybí rychlost i potřebná výkonnost. „V minulých letech jsme viděli, co Max dokázal. Pořád má šanci,“ myslí si výkonný ředitel.
Výsledky obou jezdců v sezoně 2025
Závod
Umístění Oscara Piastriho
Umístění Landa Norrise
VC Austrálie
9.
1.
VC Číny
1.
2.
VC Japonska
3.
2.
VC Bahrajnu
1.
3.
VC Saúdské Arábie
1.
4.
VC Miami
1.
2.
VC Itálie (Emilia Romagna)
3.
2.
VC Monaka
3.
1.
VC Španělska
1.
2.
VC Kanady
4.
nedojel
VC Rakouska
2.
1.
VC Velké Británie
2.
1.
VC Belgie
1.
2.
VC Maďarska
2.
1.