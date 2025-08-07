Předplatné

Kouzlo (brněnského) derby. Ta rivalita je nová, říká kouč Zbrojovky. Doma budou hosté

Brno se těší na derby: Svědík umí udělat kabinu, naopak nesoudržnost Artisu už by mohl řešit majitel
Zbrojovka Brno prožívá skvělý vstup do sezony
Trenér Zbrojovky Martin Svědík
Artis v prvním kole Chance Národní Ligy přivítal v Brně hráči Chrudimi
Jiří Chytrý z Artisu
ShipEx Arénou v Brně se prohnala silná bouřka
Trenér Zbrojovky Brno Martin Svědík
ShipEx Arénou v Brně se prohnala silná bouřka
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Hlavní kouč Martin Svědík pochází z východních Čech. Jeho první asistent Jiří Saňák rovněž. Přesto je brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem chytlo. Aby ne. Vidí, jak rychle zmizely z prodeje všechny lístky, ShipEx Aréna bude v pátek večer narvaná více než osmi tisícovkami lidí, půjde o rekordní návštěvu na tento souboj. Kouzlu zápasu podlehnou všichni aktéři. „Tato rivalita je pro Brno nová a učí se s tím pracovat,“ poznamenal Saňák.

Zbrojovka první, Artis třináctý. Rozdělení rolí je jasně dané. Pro derby však platí fráze, že nemá favorita. „Je to specifický zápas,“ připustil také Svědíkův asistent Jiří Saňák, jenž se nenechá ošálit posledními dvěma výbuchy protivníka. Chytrého parta projela duely s Jihlavou 0:3 a na hřišti Ostravy B dokonce 0:5. „Nic není staršího než včerejší výhra nebo prohra,“ reagoval pragmaticky člen realizačního týmu lídra tabulky Chance Národní Ligy.

Zbrojovka dosud neztratila ani bod, vyhrála všechna čtyři utkání. Dvě relativně snadno (Sparta B 3:0, Příbram 7:2), jedno s obtížemi a díky dvěma trefám ze standardek (České Budějovice 2:0). Největší trable měla v tom posledním, kdy přetlačila odolné Táborsko až Hofmannovou trefou na konci nastaveného času. Štěstí, ale o to větší doping pro sebevědomí hráčů. „Víme, že pokaždé si to musíme poctivě odmakat,“ zmínil Saňák, s nímž Svědík spolupracoval už ve Slovácku.

