Bývalá manželka Jana Kollera Hedvika: Odtajnila vztah! »Dino« už se s ním zná
Jízdu životem si neužívá sama! Exmanželka bývalého fotbalového reprezentanta Jana Kollera (52) sice po rozvodu rozhodně nezůstala na ocet, ale svými vztahy se zdaleka nechlubila. Teď udělala výjimku a přidala k tomu překvapivé detaily!
Už nechtěli nic skrývat. Bývalá manželka Jana Kollera se pochlubila novým vztahem, který potvrdila fotkami na sociálních sítích. Na obrázcích usměvavá Hedvika pózuje se svým partnerem Zdeňkem a z dvojice srší štěstí. Nejedná se přitom o žádnou unáhlenou záležitost. Exmanželka fotbalisty je s novým partnerem zhruba rok!
„Jmenuje se Zdeněk a oslavili jsme spolu rok našeho vztahu,“ svěřila se Kollerová pro Expres, podle kterého je Zdeněk majitelem nejmenovaného baru v Praze a jeho koníčkem je sommilérství. „Snad už s ním zestárnu,“ doufá Hedvika. Prozradila také, že už došlo i na seznámení s bývalým manželem Honzou, s nímž má blondýnka dcery Hedviku a Kateřinu. Pánové si prý perfektně sedli. Na svatbu už to ale Kollerová, která momentálně žije v Monaku, prý nevidí.
Ani »Dino« nezůstal po rozvodu sám. Lásku našel po boku partnerky Zuzanou Sophií Petzold, se kterou mu to nesmírně sluší!