Hanouskovi a jeho zlatíčkům se podařilo uniknout tureckému zemětřesení: Cesta z pekla!

Konečně na pevné zemi! Konečně na rodné hroudě, kde na vás nic nepadá a kde zoufalí záchranáři nevytahují z trosek oběti. Matěji Hanouskovi (29) a jeho rodině se podařil únik z tureckého zemětřesení.

Obránce Sparty, který hostuje v Gaziantepsporu na syrské hranici, přistál včera vpodvečer v Ruzyni. Blesku popsal tu cestu z pekla. „Spali jsme v posilovně. Má lehkou konstrukci, takže to bylo relativně bezpečné, ale stejně jsme spali s otevřenýma očima. Vstávali jsme o půl čtvrté a měli jsme štěstí,“ začal své povídání »Hany«.

„Normální člověk se odtamtud nedostane. Nám jako fotbalistům zařídili soukromý let do Ankary, pak jsme jeli autem do Istanbulu, a tam jsme čekali tři hodiny v letadle, protože to mělo zpoždění kvůli sněžení,“ vysvětloval Matěj.

Následky ničivého zemětřesení v turecké provincii Hatay. (8.2.2023) Video se připravuje ...

Byli jsme spolu…

Objevili se v Ruzyni. Matěj, půvabná manželka Barbora v požehnaném stavu a kouzelně neposedný syn Martin. V jediném oblečení, které stačili sbalit ve věžáku, v němž v Gaziantepu přebývají. Je to fuk, protože vyvázli bez úhony. „Bylo to strašné, ale měli jsme štěstí. Jsem ráda, že jsme byli spolu. Kdybych byla v Praze a Matěj tam, bála bych se o něj,“ usmála se v příletové hale v Praze Barbora Hanousková. To už byli v bezpečí!