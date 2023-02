Třicet šílených vteřin! Hanousek prožil turecké zemětřesení s těhotnou manželkou

V áčku Sparty byl pokladníkem mužstva. Přišla však chvíle, kdyby dal všechny peníze světa zato, aby byl jinde než na turecko-syrském pomezí. Matěje Hanouska (29) tam zastihlo zemětřesení.

Fotbalový obránce »Hany« hostuje z Letné v Ganziatepsporu. Město u řeky Eufrat s pověstí ráje labužníků se mu změnilo v nejnechutnější místo na planetě.

Obří turbulence

„Manželka je těhotná, byla deset dnů v Praze na kontrole. Večer jsem pro ni a pro syna jel na letiště, v deset jsme ho uložili a o půl páté ráno nás to vzbudilo. Praskaly zdi. Bylo to šílených třicet vteřin. Přirovnal bych to k obrovské turbulenci v letadle a už nikdy bych něco takového nechtěl zažít,“ začal své líčení hrůzyplného dne pro Blesk Matěj. Bohužel to zažil za pár hodin znovu.

Bezpečí? Autobus!

Kolem poledne přišly další otřesy. „Bydlíme ve věžáku, který má osmadvacet pater a evakuace z něj takřka není možná. Proto nás s rodinami dalších šesti hráčů odvezli do vily. Manželka se synem byli pořád se mnou, a když to začalo znovu, vyskákali jsme ven a klub nás naložil do autobusu. To je ve volném terénu nejbezpečnější místo,“ popsal Hanousek, jak se svojí rodinkou přežil zkázu o síle 7,8 stupně Richterovy škály.

„Asi tak patnáct vteřin jsem myslel na to, co všechno by se nám mohlo stát, ale nelituju toho, že jsem tady. I tohle přináší život,“ dodal z jižního Turecka Matěj Hanousek.