Záhadná smrt skokana Hájka (†35): Zmizel beze stopy a... Tělo vyplavilo moře!

Od podzimu byl nezvěstný, jeho stopa vedla do Malajsie, a ani jeho nejbližší netušili, co se s ním děje. Teď se ty nejhorší obavy o Antonína Hájka (†35) naplnily. Český rekordman byl na pobřeží tropického ostrova Langkawi nalezen bez známek života.

Po Hájkovi policie neúspěšně pátrala od 2. října. Už když o tom Blesk na podzim jako první informoval, kolovaly zvěsti, že někdejší skokan a trenér je po smrti. Nedal o sobě vědět přátelům, rodině, lyžařskému svazu ani úřadům, všichni si ale pořád udržovali naději. „Hlavně doufám, že je v pořádku, že je třeba šťastný a jen má chvilku, aby byl sám se sebou,“ vzkazovala Antonínovi na dálku jeho exmanželka Veronika. Nové zprávy z Asie dorazily až po několika měsících. Jsou tragické.

Tajemný skon

„Svaz lyžařů České republiky v pátek 10. března zasáhla zdrcující zpráva. Zemřel bývalý vynikající skokan na lyžích, český rekordman a reprezentační trenér Antonín Hájek. Jeho život vyhasl v nedožitých 36 letech. Čest jeho památce,“ vzkázal bez bližších podrobností svaz.

Dle informací Blesku je Hájek po smrti delší dobu (tomu odpovídá i to, že 36. narozeniny by měl před měsícem, přičemž zemřel ve 35 letech). Jeho tělo mělo vydat moře na ostrově Langkawi zhruba 20 kilometrů od pevniny. „Identifikace nebyla snadná, proto to trvalo tak dlouho,“ řekl zdroj Blesku s tím, že u sebe zesnulý neměl žádné doklady, které by proces usnadnily.

Zatím není jasná příčina smrti, ani zda šlo o nehodu, cizí zavinění, nebo sebevraždu. Konkrétnější není ani ministerstvo zahraničí. „Malajsijská policie našemu zastupitelskému úřadu neformálně potvrdila, že ostatky osoby nalezené v oblasti ostrova Langkawi patřily dlouhodobě pohřešovanému českému občanovi. S ohledem na rodinu nebudeme detaily blíže komentovat,“ vzkázal mluvčí Daniel Drake.