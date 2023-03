Expřítelkyně Hájka (†35) Puskarčíková: Velmi osobní vzkaz do nebe!

Dlouhá léta to vypadalo na tu pravou lásku. Eva Puskarčíková (32) chodila se zesnulým skokanem na lyžích Antonínem Hájkem (†35) několik let. A i když vztah před šestí lety skončil, na svého bývalého partnera exbiatlonistka nezapomněla. Jeho smrt ji velice ranila. K poslednímu sbohem na sociální síti se tak rozhodla přidat Hájkovu oblíbenou píseň, čímž mu zároveň splnila přání...

Prý chlapi nebrečí. Tak se jmenuje písnička od Jakuba Smolíka, kterou si oblíbil zesnulý držitel českého rekordu ve skoku na lyžích Antonín Hájek. Pro něj ale chlapi z jeho okolí určitě brečet budou. A nejen oni. Na sociální síti reagovala na Hájkovu smrt i jeho někdejší přítelkyně Eva Puskarčíková, která se rozhodla, že mu splní přání.

„Nahoru ti posílám tu tvou oblíbenou… Vždycky jsi říkával, že tu chceš jednou zahrát,“ napsala bývalá biatlonistka na instastories ke společné fotce z roku 2015, ke které přidala i část zmiňované písničky. Před těmi osmi lety ještě tvořili šťastný pár, který se poprvé potkal na jaře 2011 v Jablonci.

Několik let jim vztah klapal i přes dlouhá a častá odloučení. V roce 2017 jejich láska ale skončila. Nicméně můžeme vidět, že dobré vztahy mezi nimi přetrvaly až do Hájkova tragického konce. Úmrtí bývalého skokana na lyžích potvrdili i zástupci Svazu lyžařů České republiky. Podle dostupných zpráv se měl nacházet v Malajsii. Policie pátrala po olympionikovi z her ve Vancouveru a Soči od 2. října loňského roku. Jak Hájek zemřel, to je zatím záhada.