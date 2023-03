Partnerka Navrátilové odkryla tajemství: Rakovina Martiny zhatila adopci!

Tenisová šampionka Martina Navrátilová (66) loni oznámila, že opět bojuje s rakovinou. Krutá diagnóza navíc tentokrát pošlapala plány, které si Češka spolu se svou partnerkou Julií Lemigovovou (50) malovala. Toužily totiž po rodině!

Předtím, než si Martina Navrátilová vyslechla krutý verdikt lékařů se česká tenisová šampionka pokoušela se svou partnerkou adoptovat dítě. Julia Lemigovová tyto plány prozradila během v show Andyho Cohena.

„Když adoptujete dítě, musí se to točit kolem dítěte,“ řekla bývalá královna krásy z Ruska. „A právě teď je to o Martině a o jejím uzdravení. Přesouváme to na druhou kolej,“ vysvětlila.

Na dotaz, jak daleko v procesu adopce pár byl, odpověděla Julie, že poměrně blízko. „Očekávali jsme, že každou chvílí se může ozvat agentura a oznámit nám, že budeme mít dítě,“ nastínila Julia, která má z předchozích vztahů tři děti.

Jenže zákeřná nemoc zajistila, že se priority Martiny a její partnerky musely přesunout jinam. „Místo toho bojujeme se dvěma rakovinami,“ pravila bývalá Miss SSSR. „Jako kdyby jedna nebyla dost. Jen čekám, až se Martina zlepší," povzdychla si.