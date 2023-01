O Martinu Navrátilovou se během chemoterapií stará její Julia: Drž se, lásko!

Zákeřná rakovina prsu a hrtanu se Martině Navrátilové (66) snaží smýt její vřelý úsměv. Tenisová legenda má ale velkou oporu ve své manželce Julii Lemigovové (50).

Slavná česká rodačka v listopadu oznámila, že si nejprve na krku nahmatala bulku a po testech jí nádor našli nejen na krku, ale i na prsou. „Mám za sebou dvě operace a čtyři biopsie. Čeká mě ozařování a chemoterapie,“ vypočetla Martina před týdnem během Australian Open.

Roli televizní expertky tam měla původně plnit přímo na místě, kvůli intenzivní léčbě však zůstala ve Spojených státech. „Je to dvojnásobná pecka. Ale byť je to vážné, pořád se s tím dá něco dělat!“ hlásí Navrátilová a v žádném případě se nechce nemoci poddat. Vždyť už ji také před 13 lety jednou porazila!

Rande v baru

Stejně jako tehdy, i tentokrát po jejím boku stojí někdejší Miss Sovětského svazu Julia – nyní už tedy jako manželka. A právě ta dělá vše pro to, aby Martina během náročných procedur přišla na lepší myšlenky. Třeba naposledy ji v Miami vytáhla na rande do luxusní řecké restaurace! „Potkala jsem tam na baru někoho speciálního. Myslíte, že nám to vyjde?“ napsala vysmátá Julia ke společné instagramové fotce.

Po krásném večeru to na ně ale přece jen dolehlo. V autě se dlouze objímaly a Julie šeptala Martině do ucha: „Drž se, lásko!“ Oporou jí je ostatně nejen slovně, Martinu hned ráno doprovodila do New Yorku na další kolo léčby.

Martina s Julií spolu žijí už patnáct let, svatba proběhla v roce 2014.