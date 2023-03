Olympionik Svoboda na koberečku u ministryně: Tvrdý trest a fotky mrtvých sportovců!

Sám sice setkání nechtěl iniciovat, přesto k němu došlo! Moderní pětibojař David Svoboda (38) v pátek dopoledne navštívil ministryni obrany Janu Černochovou (49) poté, co nejen ji pořádně rozladil svými výroky v České televizi. Přesto, že sám schůzku komentovat nechtěl, šéfka resortu prozradila, jak společná diskuze v kanceláři probírala.

Černochová ještě před setkáním se Svobodou, který pod její ministerstvo coby člen ASC Dukly spadá, poskytla rozhovor webu iDnes.cz. V něm mimo jiné prozradila, co na olympionika v její kanceláři čeká. „Mám tady na stole 200 fotografií se jmény mrtvých ukrajinských sportovců. Určitě mezi nimi i on najde někoho, koho zná. Jsou to lidé, kteří se už nikdy na žádnou olympiádu nepodívají, neobejmou svoje ženy, děti, muže, neudělají nic. To, že se pan Svoboda pouštěl na velmi tenký led s tím, že komentuje, jestli Rusko a Bělorusko se má účastnit takto významného klání, považuji za chybu,“ uvedla šéfka obrany.

Výsledek setkání? Rezignace a cesta do Libavé

Později se Černochová ve své kanceláři sešla nejen se Svobodou, ale také s ředitelem ASC Dukla plk. Pavlem Bencem. Ten za nedodržení předpisů udělí olympionikovi písemnou důtku. „Voják má povinnost chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil,“ zdůvodnil své rozhodnutí.

Svoboda také skončí v Komisi sportovců ČOV. „Dvojrole profesionálního vojáka a zástupce sportovců v komisi nejde dohromady, proto jsem se rozhodl na členství rezignovat. Nejsem advokát Ruska a mrzí mě, že má neobratná vyjádření mohla poškodit armádu a resort obrany,“ vysvětlil Svoboda. Ministryně toto řešení přivítala.

„Ministerstvo obrany a armáda podporuje Ukrajinu a nesouhlasí s tím, aby ruští a běloruští sportovci startovali na olympiádě, když jejich ukrajinští kolegové umírají na frontě ve válce rozpoutané Ruskem a podporované Běloruskem. Tento jednotný postoj očekávám od všech vojáků," řekla šéfka resortu.



„S panem Svobodou jsme o tom dlouze hovořili, s řešením jeho nadřízeného souhlasím a dohodli jsme se, že spolu pojedeme za ukrajinskými vojáky na Libavou. Abychom si společně vyslechli jejich příběhy o tom, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští,“ uvedla Černochová, která ještě před schůzkou řekla, že je podle ní důležité, aby si tímto - v uvozovkách - očistcem Svoboda prošel.

Šéfka obrany také modernímu pětibojaři předala plakát s portréty ukrajinských sportovců zabitých nebo pohřešovaných kvůli bojům na Ukrajině. „Nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat,“ dodala.

Za jaká slova Svoboda sklízí kritiku?

„Můj osobní názor je i v souladu s tím, jak vlastně otočil Mezinárodní olympijský výbor během toho roku a aktuálně doporučuje účast Rusů a Bělorusů. Protože dobře ví, nebo zástupci a funkcionáři vědí, že není možné tu účast zakázat, a neporušit tím všechny dokumenty, ke kterým se zavázali,“ prohlásil dnes Svoboda v České televizi.

Když ale moderátorka uvedla, že v olympijské chartě se kromě nediskriminace sportovců mluví také o podpoře mírové společnosti, prohlásil Svoboda, že olympijská charta už nikoho dávno nezajímá a nedodržuje se. „Je to otázka výkladu,“ dodal.