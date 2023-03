Pád olympijského vítěze Svobody. Zastával se Rusů a… Zničil si pověst!

Ve sportovním prostředí měl renomé zlatého kluka, a to nejen díky jeho triumfu z Her v Londýně. Věčně usměvavý sympaťák, to by byl ještě předevčírem nejčastější popis Davida Svobody (38). A pak přišel šílený rozhovor v České televizi, kde poklonkoval Rusům, a roky budovaná pověst je v prachu.

Do televizního studia přišel diskutovat ohledně účasti Rusů. Coby předseda komise sportovců Českého olympijského výboru prý chtěl „prezentovat neutrální stanovisko.“ Místo toho se blahosklonně usmíval do kamer, z úst mu přitom padala jen stěží uvěřitelná slova, kdy schvalování ruské účasti v Paříži bylo ještě to nejmenší.

„Jak víme, první obětí každého válečného konfl iktu je pravda. Máme spoustu informací, někdy protichůdných,“ hlásil. Ani upozornění od moderátorky, že Rusko je vnímáno jako agresor, nepomohla. „Může to být klidně mýlka. Co já vím,“ pokračoval Svoboda v krasojízdě. A strhla se mela.

Dostává za uši

Na hlavu nejlepšího moderního pětibojaře české historie se valila kritika ze všech stran, schytal to od fanoušků, kolegů sportovců i ministryně obrany Černochové (coby člen Dukly spadá právě pod »obranu«). „Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat,“ vzkázala ministryně s tím, že relativizuje ruské zločiny.

Černochová pak také Seznam Zprávám potvrdila, že prověřuje možnosti olympionikova potrestání: „Musím od personalistů dostat nějaké info, jaké máme podle zákona možnosti,“ uvedla.

Svoboda se rychle omluvil (i když Seznam zprávám řekl, že se „moderátorkou nechal vlákat do pasti“), džina do lahve už však zpátky nenacpal. Dukla na webu zveřejnila Svobodovu omluvu a přidala svůj nesouhlas s návratem Rusů a Bělorusů do soutěží. S hříšníkem mluvil i předseda ČOV Kejval.

Rezignovat nehodlá

„David mu vysvětlil, že jeho vystoupení bylo nešťastné,“ vzkázala mluvčí ČOV Veronika Linková. Post v čele Komise sportovců Svobodovi zůstává, výzva k rezignaci nepřišla. „Zatím ne, ale možná to přijde,“ uvedl pro iRozhlas.cz s tím, že sám rezignovat nehodlá