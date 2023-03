Šilhavého zaskočil Kotal: Omlouvám se, že jsem o poločase neměl telefon...

Skvělý výkon a výhra 3:1 zbytečně zapadla kvůli šokující remíze v Moldavsku proti jednomu z nejslabších celků v Evropě. „Jsme kamarádi,“ upoznil den po utkání v Kišiněvě trenér Václav Kotal, když zmínil, že hlavnímu kouči Šilhavému psal o poločase pondělního duelu SMS.

„Po Polsku je to obrovská ztráta a my bychom měli hledat příčinu, proč se to stalo,“ vyzval Kotal prostřednictvím Sportu. „Změnil bych rozestavení. Měli jsme víc kombinovat po stranách, vytvářet si přečíslení v křídelním prostoru. Jenže to je při systému 3 - 5 - 2, který jsme vlastně hráli, problém. Musejí tam zabíhat středoví záložníci, což byli Barák a Hložek. Dařilo se to jen z levé strany, odkud dvě šance vytvořil Barák. Chyba byla i na straně obránců,“ hledal příčiny bezgólové remízy.

Na Kotalova slova zareagoval s odstupem Jaroslav Šilhavý. „Musím se Vaškovi omluvit, že jsem neměl u sebe telefon a v poločase si to nemohl přečíst,“ prohlásil ve čtvrtečním vysílání pořadu České televize Dohráno Plus ke zprávě od zkušeného kolegy. „Před nedávnem se nabízel, kdybychom potřebovali pomoct, ale na ničem jsme se nedomluvili. Tohle pro mě bylo překvapení. Beru ho jako zkušeného trenéra, kdyby zavolal po zápase, tak oukej, ale tímhle způsobem mě to zaskočilo,“ přiznal kouč, že taková slova den po utkání do médií nečekal.

Společně s Jiřím Chytrým s odstupem hodnotili česká vystoupení. Trenéři proti Moldavsku vsadili na sestavu i herní styl, s jakým uspěli proti silnému Polsku v Edenu. „Jsem přesvědčený, že úplně stejně můžeme hrát se silnými i papírově slabšími týmy. Na sraz jsme měli něco připravené, chtěli jsme po zápase s Polskem nechat stejnou organizaci hry. V Moldavsku jsem měli především problémy při výstavbě hry,“ zmínil asistent Chytrý.

Jurásek? Velká budoucnost, tají se dech Šilhavému. Přiznal stažený žaludek Video se připravuje ...

Otázka padla i na varianty střídání, která přišla v Moldavsku pozdě, Petr Ševčík s Mojmírem Chytilem přišli na plac až na závěrečnou čtvrthodinu. „O poločase jsme se rozhodli to ponechat, hráče nabádali, aby se soupeře snažili víc přečíslovat po stranách a dostávali jsme se do zakončení ve větším počtu. Soupeře jsme dostali pod tlak, plnili jsme to, měli převahu a proto do toho nechěli sahat. Od sedmdesáté minuty jsme začali střídat a ani to nepomohlo,“ vysvětlil Šilhavý.

Do zápasu se nedostal krajní ofenzivní záložník Václav Černý, který nemohl ukázat svou aktuální formu z Twente. „Cítili jsme, že je nespokojený, když nešel do prvního zápasu od začátku. Vysvětlili jsme mu, proč to tak je, nevím, jestli s tím byl úplně srozuměný. Rozumíme, že každý chce hrát. Ale my jsme nastavení tak, že první je tým, pak je Šilhavý, Chytrý nebo Černý. Proto jsme k tomu tak přistoupili,“ objasnil hlavní český kouč své rozhodnutí.

Těžké bylo i odsunutí obvyklé gólmanské jedničky Tomáše Vaclíka . „Tomáš to asi taky nekousal úplně dobře, ale nakonec to respektoval a vzal to,“ podotkl Šilhavý. „Děláme to tak, že si kluky bereme k sobě a do očí se s nimi bavíme,“ doplnil Chytrý. „Všichni, včetně Vaška, slyšeli naše argumenty. Komunikace je otevřená,“ zdůraznil.

Trenérům na uplynulém srazu vyšla sázka na nové tváře, David Jurásek a Tomáš Čvančara výrazně přispěli ke složení Polska. „Domluvili jsme se, že změníme organizaci hry, budeme víc sázet na jednoduchost, nasazení a práci. Šli jsme do rizika, ale proto byla nominace doplněná mladými nováčky. Ukázalo se, že to bylo správné, hráči proti Polsku ukázali aktuální formu. Je to cesta, kterou můžeme dojít minimálně na EURO,“ věřil Šilhavý.

Další utkání v kvalifikaci hrají Češi 17. června na hřišti Faerských Ostrovů. Po zaváhání v Moldavsku už si favorit při cestě na turnaj do Německa nesmí dovolit zbytečná zaváhání. „Další blamáž nedopustíme,“ slíbil Šilhavý.