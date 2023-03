Olympionik Svoboda po skandálu na koberečku u ministryně: Pro »kartáč« přišel v uniformě

Jeho slova vyvolala pořádnou bouři! Když moderní pětibojař usedl do křesla ve studiu České televize a chystal se pohovořit o svém názoru na zákaz účasti ruských a běloruských sportovců na OH, asi nikdo netušil, jakou melu se mu podaří vyvolat. Jeho slova zasáhla kromě řady sportovních osobností také ministryni obrany, za kterou v pátek dorazil do sídla ministerstva.

Olympijský vítěz David Svoboda působí jako předseda Komise sportovců ČOV a také jako člen ASC Dukla, která spadá právě pod resort obrany, jehož šéfku moderní pětibojař namíchl svým vyjádřením v ČT. Ve čtvrtek uvedl bývalý reprezentant pro Seznam Zprávy, že sám společnou diskuzi iniciovat nezamýšlí.

„Já jsem podřízený, takže pokud budu vyzván, tak si s ní o tom pohovořím. Teď ale nejsem v pozici, že bych se jí ozýval,“ řekl. Jenže už v pátek dopoledne fotografové Blesku zachytili Svobodu přicházet do sídla ministerstva obrany na Hradčanech. Je tedy zřejmé, že si Černochová pozvala bývalého reprezentanta »na kobereček«.

Moderní pětibojař dorazil jako voják pochopitelně v uniformě. Nejprve nervózně postával před budovou a cosi si četl ve svém mobilu, pak vyrazil dovnitř. Oblečením, které pro setkání zvolil, jako kdyby beze slov reagoval na poznámku ministryně, která si na sociálních sítích po zhlédnutí jeho třeskavého vyjádření nebrala servítky: „Mohl by se hodit do té fešácké uniformy a odjet na měsíc na Libavou, pomáhat s výcvikem UA vojáků! A dívat se jim do očí a poslouchat, co si o jeho názoru myslí oni,“ zněla část nahněvaného vyjádření Černochové.

Při odchodu z ministerstva se Blesk snažil získat sportovcovo vyjádření, ale Svoboda se obrnil hradbou mlčení a odmítl jednání komentovat. „Takto jsme se i dohodli,“ znělo jeho skromné prohlášení po opuštění sídla resortu obrany. Na to, co přesně Černochová se Svobodou projednávala, a zda vyvodí z jeho dřívějších slov důsledky, si tak veřejnost nejspíš bude muset počkat.

Jakými slovy olympionik pobouřil?

„Můj osobní názor je i v souladu s tím, jak vlastně otočil Mezinárodní olympijský výbor během toho roku a aktuálně doporučuje účast Rusů a Bělorusů. Protože dobře ví, nebo zástupci a funkcionáři vědí, že není možné tu účast zakázat, a neporušit tím všechny dokumenty, ke kterým se zavázali,“ prohlásil dnes Svoboda v České televizi.

Když ale moderátorka uvedla, že v olympijské chartě se kromě nediskriminace sportovců mluví také o podpoře mírové společnosti, prohlásil Svoboda, že olympijská charta už nikoho dávno nezajímá a nedodržuje se. „Je to otázka výkladu,“ dodal.

„Ten válečný konflikt stále probíhá. A jak víme, tak první obětí každého válečného konfliktu je pravda,“ řekl Svoboda. Na upozornění moderátorky ČT, že valné shromáždění OSN opakovaně v rezolucích odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině, reagoval Svoboda slovy: „Může to být klidně mýlka, co já vím.“