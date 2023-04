Další rána pro dceru Kateřiny Neumannové Lucii: Od táty ani halíř. Už od 14 let!

S vlastním otcem už není v kontaktu přes dva roky. Vztahy Lucie Neumannové (19) a Josefa Jindry (65) se ale začaly kazit mnohem dřív. Expřítel olympijské vítězky Kateřiny (50) na výchovu dcery už pět let finančně nepřispívá.

Nouzí Jindra nikdy netrpěl, o jeho kšeftech si ve své době šuškal kde kdo. Blesk psal o tom, jak při pochybném prodeji vily ve Svitavách vydělal 13,5 milionu korun, jak jeho firma fixlovala s fakturami, jak si domlouval štědrou provizi za cinknutou armádní zakázku nebo že při lyžařském MS v Liberci (skončilo ve ztrátě 112 milionů korun) přihrával malou domů vlastní společnosti. Na své krvi přitom šetří.

Holky sobě

„Už dlouho se o všechno stará máma sama. Od táty nic nedostávám. Já se ale mám dobře. Mám vše, co k životu, studiu i sportu potřebuji, určitě si nestěžuju,“ naznačila Lucie během bolestné zpovědi o vztahu s otcem.

Své k tomu řekla také Kateřina Neumannová. Ta Blesku potvrdila, že se Jindra na výchově dcery finančně nepodílí už pěkně dlouho. „Ano, je to tak, od Lucčiných 14 let jsem na to byla úplně sama. Ale nezhroutila jsme se z toho, naopak jsem to brala jako další životní výzvu a chtěla jsem sobě i Lucčině otci ukázat, že když se takhle zachoval, zvládneme to i bez něj,“ vzkázala.

Josef Jindra má celkem šest dětí. Lucie tak má třeba i o šest týdnů mladší nevlastní sestru Kristýnu.