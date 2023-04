Repríza finále, kamarádi proti sobě: Rozhodne servis. Jak se připravují?

Obrovské drama nabídlo loňské finále volejbalové extraligy. Karlovarsko rozhodlo o vítězství nad Lvy až v tiebreaku pátého klání prasátkem (16:14). Stejní soupeři se letos střetnou už v semifinále, boj vypukne už v pondělí. „Očekávám podobně vyrovnanou sérii, jen s opačným výsledkem. Když nebudeme hrát pětiseťáky, bude mi to divné,“ usmívá se kapitán Pražanů Jakub Janouch. „Opět nás čeká těžký souboj. Lvi už loni dokázali, že se na play off umějí připravit. Nemáme se ale za co schovávat, cílem je postup,“ kontruje protivník ze západu Čech Daniel Pfeffer.

Tyhle chlapíky spojuje více než kapitánská páska. Léta bok po boku váleli za národní tým, v tomto roce oslaví 33. narozeniny a v současné době se o nich dá hovořit jako o starostlivých otcích rodin se dvěma malými dětmi. Seznámili se během mládežnické bechvolejbalové tour a večírků na ní. „Ty byly v některých směrech divočejší,” přiznává nahrávač Jakub Janouch. „Máme podobné názory na volejbal i mimo něj. Jsme dobří kamarádi,“ přikyvují volejbalisté.

Poté se řeč stočí k přednostem obou plejerů. „Kuba je stálice. Co se týče techniky, jde o klidného nahrávače, na kterého je spolehnutí. Nemá žádné výraznější výkyvy. Pro Lvy je nepostradatelný,“ oceňuje opora Karlovarska Daniel Pfeffer.

„Dan má odehráno strašně moc těžkých zápasů. Pořád dělá srandičky a vytváří dobrou náladu na hřišti i mimo něj,“ vypravuje Janouch. „Je to také jen člověk a v některých situacích ho můžeme dostat,“ říká.

„I my máme připravené taktické kroky, jak Kubu rozhodit. Jaké? To neprozradím,“ sděluje reprezentant z lázeňského města.

Znejistit se oba kapitáni mohou například diskusemi pod sítí, jejich výřečnost může hrát svou roli i při sporných balonech. „Konverzace probíhají,“ přitakává Pfeffer. „Směrem k rozhodčímu jsou občas divoké, ale mezi námi jsme vždy zachovali dekorum,“ zdůrazňuje.

„Jsou týmy, proti kterým je vše vyhrocenější. Na druhé straně stojí hráč, střetnou se vaše pohledy a trochu si nasypete,“ popisuje Janouch. „S Danem všechno probíhá na gentlemanské úrovni. Respektujeme se a chováme k sobě úctu,“ potvrzuje. „Víme, že sport je krásný a v ten moment důležitý, ale jsou zásadnější věci,“ dodává služebně nejstarší hráč favorita.

Že poslední dvě série skončily výhrou Karlovarska i to, že letos zvítězilo ve dvou utkáních ze tří, údajně hraje minimální roli.

„Týmy, co na sebe narazí ve vyřazovacích bojích, koukají především na vzájemné zápasy a jejich průběh. Utkání, které jsme letos hráli se Lvy, byly obrovsky vyrovnané, všechno došly do tiebreaku. To, co se stalo před play off, už je minulostí,“ myslí si Pfeffer.

Stejně tak oba hovoří o tlaku, který by měl být logicky upřen na úřadující šampiony z Karlových Varů.

„Možná si kluci řeknou, že pokud nevyhrají potřetí, nic hrozného se nestane,“ povídá s lehkou ironií v hlase Janouch. „Oni takhle nepřemýšlejí. Chtějí vítězit stejně jako my a na tlak jsou zvyklí. Nemám moc rád řeči, že se nám na někoho nedaří. Každý zápas začíná od nuly a stejně jako soupeř máme možnost ovlivnit ho a vyhrát,“ argumentuje.

A jak to tedy celé skončí? Odpověď je prý až nečekaně zřejmá. Postoupí ten, kdo bude lépe podávat.

„Jde o největší volejbalovou pravdu. Nemusíte dát hned eso, ale pokud se vám podaří servis, dostanete soupeře pod tlak,“ vysvětluje Janouch.

„Moderní volejbal je založený na agresivním servisu, který už je prvním útokem. Musíme dobře podávat i přihrávat a dělat první ztrátu,“ nabízí stejný recept Pfeffer.