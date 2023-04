Těšil se na oslavu narozenin, místo toho přišla smrt: Hráče (†16) popravili přímo na ulici

Těšil se na oslavu svých narozenin, ale bohužel se ji nedožil. Basketbalový talent Darrion Williams byl chladnokrevně popraven na ulici krátce poté, co se vyrazil projít.

Darrion v pátek večer vyrazil v Chicagu na procházku. V hlavě měl tou dobou myšlenky na svou oslavu narozenin, která se měla konat jen o den později. Během toho, co mladý basketbalista kráčel po chodníku na něj prozatím neznámý útočník v tmavém oblečení začal střílet. Darriona po útoku převezli do Strogerovy nemocnice, kde ale svůj boj o život prohrál. Namísto narozeninové párty tak zdrcená rodina musí mladíkovi strojit pohřeb.

„Vzali nám výjimečného kluka,“ řekla podle Chicago Suntimes Audrey Welchová-Williamsová, chlapsova nevlastní matka. „Zničilo mě to, protože jsem s ním zrovna mluvila a on mi řekl: »Taky tě mám rád«. A já si říkám, že to byla poslední věc, kterou jsem od něj slyšela,“ řekla zdrcená macecha, podle které byl Darrion ve špatnou dobu na nesprávném místě.

Podotkla, že zavražděný mladík hrál za univerzitní basketbalový i fotbalový tým. „Očekávali jsme, že půjde na maturitní ples a možná bude i odněkud draftován, protože dělal oba sporty a dělal je dobře,“ řekla Welchová-Williamsová. Jenže nic z plánů, které Darrion měl už se nenaplní.

„Chci, aby všichni věděli, že to byl úžasný kluk. A to, co se stalo, si nezasloužil,“ dodala chlapcova nevlastní matka.