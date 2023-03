Za Satoranským do Barcelony! Kolik stojí lístky či dres a co určitě neminout

Čtvrtfinále play off basketbalové Euroligy se blíží. A vidět přímo v Barceloně v akci dva současné nejlepší české basketbalisty Tomáše Satoranského a Jana Veselého, může být sportovní zážitek roku. Kolik vás taková cesta bude stát, na co si dát pozor a jak si užít katalánskou metropoli opravdu naplno? Máme pro vás několik rad na základě vlastní nedávné zkušenosti. Barcelona prostě stojí za to. A nejen ta basketbalová.

Satoranský a spol. hrají své zápasy v Palau Bluegrana, který je v jednom komplexu se slavným Nou Campem. A atmosféra v hale je během každého zápasu Barcelony fantastická. I v momentech, kdy se modročerveným nedaří, zaplněné hlediště své hrdiny neúnavně podporuje. A při chorálech fanoušků vám běhá husí kůže po těle.

Na velké televizní kostce nad hřištěm navíc uvidíte i ty nejmenší herní detaily. Rozhodně je Palau Bluegrana skvělou basketbalovou halou. Ale nyní už k tipům a radám, které potřebujete ještě před tím, než usednete do bouřícího hlediště.

Vstupenky? Cena už od 35 eur

Nejdůležitějším logistickým prvkem je nákup vstupenek. Vzhledem k tomu, že basketbalové zápasy Barcelony bývají zcela vyprodané, je nutné si lístky pořídit nejméně s měsíčním předstihem. Lze je bez problémů zakoupit na oficiálním webu Barcy a cena se pohybuje mezi 35–100 eur.

Lze zakoupit i dražší VIP vstupenky s občerstvením, ale to není úplně nutné. My jsme si při naší cestě pořídili vstupenky do sektoru Superior za 37,50 eur, když jsme využili akční slevu ve výši 33%. Takže pokud se taková sleva objeví, tak určitě neváhejte.

Z našich míst jsme viděli skvěle a mohu tento sektor jen doporučit. Je to rozumný kompromis mezi cenou a kvalitním výhledem na palubovku Palau Blaugrana s kapacitou necelých 8 000 diváků. Lístky jsme zaplatili, ale přišly nám až den před zápasem. Ale bylo to spolehlivé a vše fungovalo.

Letenky kupujte s předstihem

Včasné pořízení letenek je důležité i v kontextu toho, že jak lety do Barcelony, tak ty zpáteční do Prahy, bývají úplně plné. Takže i tady moje doporučení zní objednat si letenky v měsíčním předstihu, možná i dříve. Takže není na co čekat. Přímé letenky z Prahy stály 5 100 Kč, ale pouze se zavazadlem o velikosti 40 x 30 x 20 cm.

Když potřebujete větší, doporučuji si za příplatek 1 000 Kč přiobjednat palubní kufřík a za další tisícovku místa u nouzového východu, kde je přeci jen na nohy více místa. Obzvláště dobré je to udělat, pokud jste basketbalový pivot…

Ubytování? Apartmán vyjde levněji

Na rozdíl od předchozích dvou položek tady nemusíte tolik pospíchat. Nabídek ubytování je velké množství. Obzvláště když necestujte v úplných turistických vrcholech sezony. Základní otázkou je zdali zvolit hotel, nebo apartmán. Každý tip ubytování má svoje pro a proti.

My jsme si vybrali apartmán, protože jsme byli čtyři, a protože to vyšlo o něco málo levněji. I tak stálo ubytování každého zhruba tisíc korun za noc + turistická taxa ve výši 4 eur na osobu a noc. Tu jsme platili hotově přímo na místě ubytovateli.

Při výběru ubytování je důležité dbát na blízkost a dostupnost místní dopravy, což čtvrť Grácia, kde jsme spali, nabízela. Nedaleko byla stanice metra Diagonal, kde se křížily čtyři linky metra. Na stanici metra jedoucí na Nou camp jsme to měli tři minuty pěšky a cesta tam trvala asi 25 minut.

Jídlo? Zážitek na každém kroku

Co se týká gastronomie, Barcelona vás překvapuje takřka na každém kroku. Čím jste od centra dále, tím je strava levnější, což je obecná poučka nejen pro katalánskou metropoli. Pokud jde o nabídku, tak ta je vskutku pestrá.

V ulicích města najdete restaurace všech světových kuchyní počínaje čínskými bistry, vietnamskými polévkárnami, tureckými kebabárnami, italskými pizzeriemi, japonskými suši obchůdky či dalšími restauračními zařízeními s klasickou nabídkou evropských jídel a kuchyní. Španělskou specialitou jsou pak Tapas a Paella.

Tapas jsou nejrůznější menší pokrmy podávané na talířku (olivy, šunka, krevety, mořské plody, klobásky, těstoviny). Pro nás Čechy je to spíše taková forma předkrmu. Tapas obvykle stojí od 3- 11 eur za talířek a mezi Španěly jde o velmi oblíbený pokrm. Dalším národní specialitou je i u nás známá Paella.

Ta se podává v různých obměnách a kombinacích. Nejčastěji s mořskými plody nebo s kuřetem. Cena za porci se pohybuje mezi 15-20 eur, ale občas se dá pořídit i levněji. Cena oběda se obvykle pohybuje i s pitím kolem 20 eur. Kolem poledne se dá využít i tříchodové menu s jedním nápojem za cenu od 15 eur.

Pivo? Pozor na tuplák na Ramble

Pokud se týče piva, tak točené pivo (malé i velké) mají téměř v každé restauraci. Ze španělských piv jsou asi nejlepší značky Estrella a San Miguel. K mání jsou i ostatní světové značky. Našli jsme i točenou Plzeň nedaleko Rambly a v blízkosti Sagrada Familia za příznivou cenu 4 eur za půllitr.

Jinak cenová škála pivního moku byla hodně rozdílná - od 8 eur u Nou Campu až k 3,20 eur v hospodě u haly v Badaloně. Vůbec nejdražší pivo pak najdete na hlavní třídě Rambla, která je centrem Barcelony. Tady vám bez varování přinesou rovnou tuplák, za který ale můžete dát až 25 eur. Pozor na to!

Cestování? Metro je všude

Nejlepším a nejrychlejší dopravním prostředkem po Barceloně je metro. Díky dvanácti linkám je metro rychlé a v podstatě se lze dostat do všech koutů města včetně letiště nebo Badalony.

Na křižovatkách metra si musíte dát pozor, abyste nezabloudili a nachodíte hodně kilometrů. Abyste mohli metro využít, musíte projít při vstupu turniketem, jinak vás metro dovnitř nepustí. Pokud jde o ceny. V tomto případě je dobré volit variantu odpovídající délce pobytu. Jednorázová jízdenka stojí 2,40 eur, jízdenka T casual s deseti jízdami pak 11,35 eur.

Ještě existuje karta „Hola Barcelona“ nabízející neomezenou dopravu všemi dopravními prostředky po městě, je to pohodlné a nemusíte nic řešit. Její cena se pohybuje od 15,5 eur za 2 dny do 36,30 eur za 5 dnů.

Po příletu na terminál jedna volte při cestě do centra linku metra L9 nebo autobus 46, na který karty platí a dostanete se na place Espaňa a odtud už kamkoliv. Aerobusy stojí 6 eur a odvezou Vás až na Place Catalunya, ale karty v nich neplatí.

A pozor! Ve všech dopravních prostředcích byla povinnost nosit roušky, ale v praxi jsme je nosili jen v autobuse, v metru to nikdo nedodržoval.

Dárek na památku? Třeba dres Satyho

Vedle sportovních zápasů a aktivit nabízí Barcelona nepřeberné množství dalších atrakcí, muzeí, galerii každému podle chutí a zálib.

My jsme vedle tří basketbalových utkání a jednoho fotbalového zápasu ještě navštívili mořské Aquarium. Je jedno z největších v Evropě a rozhodně stojí za pozornost. Sledování potápěčského krmení žraloků byl opravdu zážitek. Prohlídka podmořského světa trvá dvě hodiny a stojí 24 eur.

Často doporučovaná je i cesta lanovkou spojující přístav a kopec Monjuik. Rozhled na moře je nádherný, ale cena 20 eur navíc se zhruba 45 minuty čekání a s rouškou v přeplněné kabině, je už horší zážitek. Na Montjuicu si naopak můžete prohlédnout olympijské muzeum. Vstupné činí 6 eur a mezi sportovními artefakty najdete například i boty Michaela Jordana, v nichž hrál ve slavném americkém Dream Teamu, který nejen Barcelonu pobláznil během olympiády v roce 1992.

Za návštěvu stojí i muzeum fotbalové Barcelony, kde si však připlatíte (27 eur). V rámci prohlídky se však dostanete na stadion, do hlediště, do šaten i do dalšího zázemí klubu. A vyfotit se můžete i s pohárem pro vítěze Ligy mistrů.

V areálu vedle Camp Nou je také obrovský fanshop Barcelony. Ve třech patrech se na obrovské ploše dá koupit vše. Od triček, mikin a dresů až po hrnečky či klíčenky.

Za basketbalový dres zaplatíte 90 eur, a když na něm navíc chcete mít například jméno Satoranský s třináctkou na zádech (anebo Veselý s jeho šestkou), vytáhnete dalších 25 eur. Není to málo, ale tuhle památku na krásný výlet stojí za to mít.