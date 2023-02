Srdce a duše závodnice nezapře, vždyť dnešní 50. narozeniny oslavila hned dvěma závody na 50 kilometrů. Legenda českého běžeckého lyžování Kateřina Neumannová se rozhodně nenudí, na to ostatně neměla čas nikdy a i její předchozí jubilea byla nabitá událostmi. Jak na ně dnes vzpomíná?

Nulté Díky, mámo a táto „Tak tohle si vážně nepamatuju (směje se). Byli jsme úplně normální písecká rodina, hodně jsme jezdili na chalupu, na sport u nás byli orientovaní všichni. Máma byla učitelka, táta doktor, ten předloni odešel a pořád to bolí… K pohybu mě naši motivovat nemuseli, na to mi stačil právě brácha. Starší sourozenec je vždycky nějaký vzor, on chodil do různých oddílů a já se na něj snažila přisát. Od malička jsem tak vlastně pořád sportovala.“ Kateřina Neumannová s rodiči • Foto Facebook

Desáté Lendl nad postelí „Za písecký Spartak jsem v zimě jezdila na běžkách i sjezdovkách, ty jsem dokonce měla radši, běžky jsem tehdy občas rodičům »házela na hlavy«. V létě jsem zase závodila na kajaku, na tréninky jsem jezdila na kole a dostávala tak do sebe přirozeně hodiny pestrého tréninku. Myslím, že právě tohle byl základ mých budoucích úspěchů. Že budu jednou na olympiádě na běžkách, o tom jsem tehdy nesnila, já měla nad postelí plakáty Ivana Lendla a amerického plavce Matta Biondiho.“ Kateřina Neumannová v dětství. • Foto Instagram

Dvacáté Ucho pod pěti kruhy „To už jsem za sebou měla svou první olympiádu v Albertville a dvoje mistrovství světa. Už se tam objevovala šestá či osmá místa a snila jsem o velkých medailích. Tehdy jsem si myslela, že je mám na dosah, ale první (bronz na 15 km volně z MS v Trondheimu) nakonec přišla až v roce 1997. Každopádně ve dvaceti už jsem po nikom běžky neházela, to už jsem byla lapená hodně a nic jiného pro mě neexistovalo, snad kromě kola.“ Čerstvě dospělá Kateřina Neumannová. • Foto Instagram

Třicáté Párty s bříškem „V červenci se mi narodila dcera, takže narozeniny byly bez mejdanu. Pro mě to byl úplně fantastický rok, já si těhotenství do poslední chvíle moc užívala. Lyžovala jsem, jezdila na běžkách a byla aktivní do poslední chvíle a bylo to jedno z nejšťastnějších období v celém mém životě. A taky jsem věděla, že chci pokračovat se závoděním, to jsem si uvědomila pár minut po tom, co jsem zjistila, že jsem v jiném stavu. Těhotenství nebylo úplně plánované, ale já prostě věděla, že chci miminko a pak ještě jezdit.“ Kateřina Neumannová jako královna bílé stopy. • Foto D. Hamerníková (Blesk)

Čtyřicáté Hledání nové cesty „Já nejsem žádný velký pařmen, ale čtyřičátiny byly asi jediná velká narozeninová párty, co jsem kdy organizovala, konalo se to v Národní bance. Měla jsem za sebou těžké období, nebylo dlouho po nezdaru na MS v Liberci a já cítila, že by to mohlo být poděkování pro lidi, kteří se mnou zůstali i v těžších chvílích. A obecně jsem se snažila přijít na to, jakým pracovním aktivitám se budu věnovat, trošku jsem se hledala.“ Kateřina Neumannová s maskotem mistrovství, které skončilo obřími dluhy. • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Padesáté Slavila padesátkou „Dva týdny před narozeninami jsem jela Marcialongu, o víkendu Jizerskou 50. Já dopředu avizovala, že pojedu na pohodu, ale když už si připnu startovní číslo, neumím jet jen na výlet a pár bolístek jsem si z toho odnesla. V cíli na mě stejně jako v Turíně čekala dcera Lucka, ale zatímco na olympiádě to bylo spontánní, tady jsem to malinko čekala. Neměla to být kopie Turína, ten byl naprosto unikátní.“ Na Kateřinu Neumannovou čekalo v cíli Jizerské 50 objetí od dcery Lucie - stejně jako v Turíně v roce 2006 • Foto ČTK / Petrášek Radek

Vizitka Kateřina Neumannová (50) Rodačka z Písku závodila v běhu na lyžích na pěti letních olympiádách, jednu účast má i v létě na horském kole (Atlanta 1996). Má celkem pět medailí z MS (dvě zlata) a šest z olympiád včetně zlaté z Turína 2006. Se svým někdejším manažerem Josefem Jindrou má dceru Lucii. Pracuje v Armádním sportovním centru na Dukle v oddělení sportu jako referentka, je členkou výkonného výboru ČOV, organizuje sportovní festival na Lipně, moderuje na Radiožurnálu Sport a provozuje penzion na Zadově. Kateřina Neumannová oslavila 50. • Foto Mária Rušinová (Blesk)

