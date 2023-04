Řezníčkova Míša brání milého, pustila se do Chramosty: Lžeš a závidíš!

O titul se rvou v Praze, o cenu pro krále střelců se usilovně hlásí Brno. Kanonýrům vévodí Jakub Řezníček (34), teď se navíc do boje ostře zapojila i jeho manželka Michaela.

Brněnský útočník dvěma góly potopil Pardubice (2:1) a svou letošní bilanci vylepšil už na 19 zásahů. Za polepšeným flamendrem zeje díra, s 13 góly mu záda kryjí slávista van Buren a jablonecký Chramosta. A právě on Jakubovu Míšu rozčílil do nepříčetna.

Jsi sobec!

I Chramosta se o víkendu trefil, zachraňoval remízu s Libercem. A když byl dotázaný, jestli myslí na korunku krále střelců, rozjel se. „Když jsem viděl vyjádření Řezníčka, že si za tím jde, tak mi to přišlo takové sobecké z jeho strany. Takhle já nechci vystupovat a chovat se ke svým spoluhráčům,“ nařkl brněnského střelce z krkounství.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Honzíku, tebe něco trápí, když se takhle lživě navážíš do jiných? Kuba je týmový hráč a všichni to vědí, tohle jsou jen lži a z tebe jde čistá závist,“ opřela se do Chramosty paní Řezníčková a nazvala ho rozumbradou. Střelecký boj najednou nabral úplně jiné grády!