Vítězný Vémola je zpět a přiznává: Už jsem tady nemusel být!

Přežil vlastní smrt. Bijec Karlos Vémola (37) v prosinci bojoval dva týdny v Motole o život. Zubatou ale dokázal přelstít a v sobotu večer na galavečeru Oktagon 41 v Liberci potvrdil, že »Terminátor« je zpět.

I když devět měsíců nezápasil, v kleci se moc dlouho nezdržel. Ala Matavaa (29) z Americké Samoy uškrtil po třech minutách a osmnácti sekundách. Samotné vítězství, už 34. v kariéře, ho ale nehřeje tolik jako pocit, že může znovu bojovat.

„Emoce byly skvělý. Byl jsem hrozně uvolněnej. Všichni jste si asi mysleli, že jsem si to vymejšlel, ale já jsem tady v té kleci fakt už nemusel být…“ povídal s velkou úlevou v hlase po zápase. „V prosinci to se mnou bylo vážný, měl jsem silný zánět v těle, nikdo nepřemýšlel o tom, jestli budu zápasit, nebo ne. Všichni přemýšleli o tom, jestli tady vůbec budu, takže to, že zápasím, bylo pro mě nejvíc, proto jsem byl uvolněnej. Byl jsem rád, že tady jsem. Terminátor je zpět,“ dodal.

Dort od manželky

Jeho výkon sledovala v aréně, která za normálních okolností slouží hokejistům, i Vémolova manželka Lela Ceterová (33). Ta za odměnu svému milému upeče dort. „Bude ovocnej, Karlos je schopen ho sníst na posezení,“ smála se slovenská modelka.

Karlos by si ale sladkých pochoutek neměl moc dopřávat, protože ho už 20. května v pražské O2 aréně čeká souboj s Patrikem Kinclem (33).