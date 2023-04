Dcera Pepa Guardioly: Sexy ratolest udělala zásadní rozhodnutí!

Tatík si vydělává koučováním Manchesteru City 520 milionů korun ročně. Dcera dlouho nevěděla do čeho píchnout, ale konečně se našla.

Koukáte se na ratolest Pepa Guardioly (52). Jmenuje se Maria (22), přestala randit s fotbalistou Dele Allim a právě se rozhodla, že ohromí svět v modelingu. No, sexy figuru na to má a ráda ji vystavuje na Instagramu. Počet lidí, kteří jejich účet sledují, je už přes 450 tisíc a především za poslední rok zaznamenala Maria velký nárůst popularity.

Na sociálních sítích ráda ukazuje své outfity a střípky ze svého běžného života. Přesto, že její účet a sláva by ji nabízely perfektní výchozí pozici pro to, aby se stala incluencerkou na plný úvazek, půvabná blondýnka by se ráda vydala ještě trochu jiným směrem a jako modelka nedávno podepsla smlouvu s profesionální agenturou Premier Model Management.