Letošní oslavy Dne vítězství byly pro většinu lidí spíše zklamáním. Namísto každoročního vychloubání se moderní vojenskou technikou se letos diváci museli obejít bez letadel a po Rudém náměstí přejel jen jediný tank, navíc dost historický kousek. Putinovu propagandu ale přesto někteří hladově hltali. Mezi těmi, které akce nadchla byla i lyžařka Stěpanovová, jejiž vyjádření působí až děsivě fanaticky.

Na letadla a tanky čekali Rusové na Rudém náměstí marně. S jedinou výjimkou, kterou představoval historický kus. Nebylo to ale překvapivé, vzhledem k tomu, že Rusko potřebuje potřebuje bojovou techniku na frontě. Rusové se tedy letos v Moskvě alespoň navzájem ujistili v tom, že většina světa stojí proti nim a není nic důležitějšího, než zvládnout válku rozpoutanou v sousedním státě. Celé estrádě dohlížela tamní lyžařka Veronika Stěpanovová, kterou evidentně celá akce nadchla a později o ní fanaticky básnila na sociálních sítích.

„Dnes jsem viděl skutečnou elitu země. To jsou ti, se kterými jsem měl tu čest být na Vítězném průvodu na Rudém náměstí,“ připsala ke svým obrázkům z Rudého náměstí, kde oslavný den strávila v sovětské čepici. „Nemáme žádné jiné elity!“ komentovala fotky, na kterých zvěčnila prezidenta Putina, sebe samotnou a také ostřelovače připravené na střechách.

Olympijská šampionka z roku 2022 byla očividně akcí nadšená, stejně jako sebestředným projevem Putina, který na oslavách zpropagoval vpád ruských vojsk na Ukrajinu, kde od února loňského roku provádí útoky mimo jiné i na civilní cíle. Kdoví, jestli stejný názor bude Veronika šířit i příští rok, především pokud by do té doby došlo k další vlně mobilizace, jež by mohla postihnout její přátelé či rodinu.