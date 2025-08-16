Trpišovský vysvětlil absenci Zafeirise: Nebyl připravený mentálně. PAOK? Měl by zůstat
Severočeská parta Luboše Kozla si po Spartě a Plzni vyšlápla i na fotbalisty Slavie. Také jim uloupla dva body po remíze 1:1. Skvělý zápas, dramatický, před vyprodaným hledištěm, uzavřela bombastická pecka Davida Douděry v devadesáté minutě. „Po stránce intenzity, dostupování, nároků na hráče, to byl evropský zápas,“ pronesl hostující kouč Jindřich Trpišovský. Co překvapilo? Ani na minutu se na hřiště nedostal slávistický motor Christos Zafeiris. Který v uplynulém týdnu intenzivně řešil přestup domů – do PAOKu Soluň.
Proč zůstal na lavičce?
„Nebyl připravený mentálně. Mluvili jsme s ním o tom, férově to přiznal. Tak to je někdy bývá. Kvalitu v kádru máme. Na takto těžké utkání potřebujeme využít kluky, co jsou správně nastavení. Po nějaké komunikaci se Zafim to prostě takhle dopadlo. Jsem rád, že to řekne, než aby předvedl nějaký špatný výkon… Hrál by na Berana, měl by to složité.“
Souvisí to s tím, co se okolo něho dělo v posledních dnech v souvislosti s potenciálním přestupem do PAOKu?
„Souhlas. To tak je. Zafi by tady měl být, má před sebou Ligu mistrů, na něčem se s klubem domluvil. Nejde to měnit v průběhu sezony… Věřím, že to pochopí. Má to, po čem toužil, chtěl hrát Ligu mistrů. Věřím, že se příští týden srovná, protože je pro nás důležitý, což ukázal v předchozích zápasech. Snad se dá kupy a na příští týden bude připravený.“
Chápu to správně, že od vedení dostal na srozuměnou, že v tomto přestupním období zůstane ve Slavii?
„Upřímně vůbec nevím. Já s ním řešil jen případnou účast v zápase. Nevím, co padlo mezi kým. U ničeho jsem osobně nebyl. Se Zafim jsem krátce mluvil během týdne, původně byl v základní sestavě. Můj pohled je takový, že by měl ve Slavii zůstat. Nemá kam spěchat, má před sebou skvělý podzim. My ho potřebujeme.“
Remízu 1:1 v Jablonci berete?
„Celý zápas potvrdil kvality soupeře, trápil nás. Šlo o těžké utkání s výbornými individuálními výkony. Jablonec na nás od začátku tlačil, vyhazovali jsme míče, výkon dopředu od nás nebyl takový, jaký bychom chtěli. Nevytvářeli jsme si souvislejší tlak. Soupeř nás po hezké kombinaci potrestal v boxu, a prohrávali jsme. Snaha týmu ale byla v druhé půli velká. Chtěli jsme to rozhodnout, ale těžko jsme se prokousávali přes tři stopery. Naštěstí to pak Doudis skvěle trefil. Remíza je zasloužená. Oba týmy podaly velmi dobrý výkon. My jsme měli hrát v prvním poločase mnohem líp. To nás stálo výsledek.“
David Douděra si pochvaloval úroveň zápasu, označil ji za evropskou. Souhlasíte?
„Po stránce intenzity, dostupování, nároků na hráče, tak určitě ano. Mohlo tam být víc technické kvality, ale to souvisí s tím, jaký je tlak na hráče při přijímání míče. Někdy jsou v Evropě mnohem horší zápasy, což jsme si minulý rok ověřili. Vidíte hráče na obou stranách, jak jdou úplně vyřízení ze hřiště. Obě mužstva se vydala na maximum. Je škoda, že nepadlo víc gólů. Zajímavost zápasu by si to zasloužila.“
V zápase padlo celkem čtrnáct žlutých karet. Odpovídalo to tvrdosti utkání?
„Překvapilo mě to, protože oba týmy chtěly hrát. Nevzpomínám si na nějaký tvrdší zákrok. Možná to bylo tím, že rozhodčí nastavil na začátku určitý trend. První faul byl hned za žlutou, pak to asi takhle musel posuzovat. Mnohdy jsou zápasy mnohem agresivnější, tvrdší. Některé situace vyplývají z toho, že jste v plném běhu a faul je pak jasný. Hráči si nic nedarovali, ale byli féroví.“
Právě Igoh Ogbu byl prvním hráčem, který už v páté minutě obdržel žlutou kartu. Následně nebyl daleko od dalšího potrestání a vyloučení. Proto šel po půl hodině ze hřiště?
„Ano, šlo o souběh věcí. Zimič byl zraněný, musel jít dolů. Tudíž jsme během jednoho brejku stáhli i Ogbua. Byl na žluté kartě, hrál na Jawa, který byl dnes silný. Možná to nebylo tolik vidět, ale chvíli předtím nám hlásil, že se necítí stoprocentně. Nechtěli jsme na nic čekat. Střídání bychom stejně udělali o půlce. V jednu chvíli jsme měli na hřišti dva stopery se žlutou kartou a jednoho zraněného. Navíc jsme cítili kvalitu tří jabloneckých hráčů nahoře. Bylo taky jasné, že závěr budeme dohrávat jeden na jednoho bez zajištění, proto jsme potřebovali stoprocentně zdravé kluky.“
Jaký je zdravotní stav Zimy?
„Má problém s kolenem. Chvíli to zkoušel, pak mu to otékalo. Nemohl vyskočit, zapřít se o nohu. Dostal do čéšky, snad půjde jen naraženinu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu