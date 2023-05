Tajné propuštění ze špitálu a cesta do Německa? Manželka Kostomarova promluvila

Chce pro něj jen to nejlepší. Když ruský krasobruslař Roman Kostomarov (46) bojoval několik měsíců o život, jeho manželka Oksana Domninová (38) byla vždy po jeho boku. Od počátku se navíc spekulovalo, že pro rehabilitace po amputacích by pro slavného Rusa bylo ideální odcestovat do Německa, nebo Izraele. Teď v ruských médiích začala šumět informace o tom, že se věci daly do pohybu, na což Oksana zareagovala.

Ruský šampion Roman Kostomarov byl do nemocnice přijat v půlce ledna se zápalem plic. Tehdy nejspíš ještě nikdo netušil, že v nemocničním zařízení stráví několik dlouhých měsíců a lékaři mu budou muset amputovat několik končetin. Teď ruská média začala spekulovat o tom, že pobyt ve špitálu Komunarka je u konce a Kostomarov z něj byl tajně propuštěn.

Zároveň má být v řešení jeho cesta do zahraničí, kde by měli s rehabilitací pomoci zkušení odborníci. Ve hře měla být volba mezi Německem, nebo Izralem, kam by byl transport asi podstatně jednodušší, především i s ohledem k sankcím.

Krasobruslařova manželka Oksana tyto zvěsti rázně popřela: „Roman pokračuje v léčbě v Komunarce a o odchodu do zahraničí se nejedná,“ citoval Oksanu web RBC Sport. Na fázi léčby v zahraničí si tak nejspíš bude muset Kostomarov ještě chvíli počkat.