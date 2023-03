Blízký přítel trpícího Kostomarova o jeho ženě: Slova obdivu a uznání!

Prožívá zřejmě nejhorší období svého života, ale pere se s ním více než statečně. Bývalá krasobruslařka Oxana Domninová (38) opečovává trpícího manžela Romana Kostomarova (46) a snaží se překonat nepřízeň osudu se svou láskou. Za svou oddanost si vysloužila slova uznání od kolegy Iljy Averbucha (49).

Stříbrný olympijský medailista Averbuch je jedním z nejbližších přátel těžce zkoušené rodiny. Informace má tak z první ruky a vidí, jak velká a těžká zkouška na Oxanu dopadla. Zatím se s ní ale vyrovnává více než důstojně. Ilja se svěřil, že je s Kostomarovovou manželkou v kontaktu téměř celou dobu. Často jí volá, aby zjistil nové informace o svém kamarádovi a jeho stavu a také aby Oxanu podpořil, utěšil, či jí nabídl pomoc.

Velmi prý obdivuje její sílu a odvahu a snaží se pomáhat, jak jen může. „Rok pro nás začal nejhorším možným způsobem, to je pravda. Hrozná rána zasáhla mou rodinu, celou naši krasobruslařskou rodinu. S Oxanou jsem na telefonu každý den, ráno a večer si vyměňujeme SMS, voláme si. Naslouchám jí, odvádí skvělou práci, je to velmi silná žena. Obdivuji ji, její lásku, jak chodí do nemocnice každý den a tráví čas s Romanem.“ Popsal otevřeně Ilja.

Poslední měsíc a půl byl velmi náročný, protože stav krasobruslaře se jen zhoršoval. Nejprve byl 10. ledna převezen na kliniku se zápalem plic. Poté se u něj vyvinula sepse a následně nekróza končetin. Komplikace vedly k tomu, že lékaři museli legendárnímu sportovci amputovat nohu a prsty na ruce. To mu pomohlo zachránit život. V tuto chvíli je známo, že Kostomarov je v uměle navozeném spánku. Z tohoto stavu ho nyní budou probouzet, což může trvat od dvou dnů do jednoho týdne a následně se bude pokračovat v léčbě.