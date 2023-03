Zubožený šampion Kostomarov: Okolí se bojí o jeho ženu!

Celé Rusko s napětím každé ráno vyhlíží nové zprávy o krasobruslařském šampionovi Romanu Kostomarovi, který od ledna zápolí o život v nemocnici. Informace ze špitálu zní dost nekompromisně a skoro se zdá, jako kdyby salva špatných novinek ani neměla konec. Tím více se začíná Romanovo okolí obávat o jeho ženu...

Aktuální situaci kolem Kostomarova nesou špatně i jeho kolegové, se kterými se dříve střetával na ledě. Krasobruslařská šampionka Jelena Berežná navíc zmínila, že se bojí o Romanovu ženu Oxanu Domninovou. Tři měsíce táhnoucí se lavinu špatných zpráv ohledně amputací a balancování na hraně života a smrti musí být pro Rusovu partnerku velice zdrcující.

„Dá-li Bůh, skončí to, Roman se uzdraví a bude z nemocnice venku,“ pravila Berežná podle Kanálu 5. Starosti ji dělá ale také stav Oxany, pro kterou musí být celá situace psychicky obrovsky náročná. „Nevím, jak je na tom Oksana, je to k zbláznění,“ dodala Jelena.

Obavy jsou zřejmě na místě. Kostomarov, který se pochopitelně po probuzení z umělého spánku vyrovnává se svým stavem po sérii amputací velice těžko, prý obrací svůj hněd právě na Oxanu. „Romanův psychický stav se změnil. Nyní s ním pracuje psycholog, to je nesmírně důležité. Poté, co začal sám dýchat a byla mu odstraněna tracheostomie, se vůči svým nejbližším začal okamžitě projevovat velmi emotivně. V jeho stavu je to pochopitelné, stává se to často. Roman začal na Oxanu křičet, že mu nerozumí a neposlouchá ho," citoval web prozvezd.info jedenoho z lékařů z moskevské nemocnice v Kommunarce, kde se Kostomarov léčí.