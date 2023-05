Nepříjemná dohra derby: Slávisti zdemolovali část stadionu!

Minulý týden obletěly český internet záběry, jak po sobě fanoušci Slavie vzorně uklidili sektor hostů na stadionu Sparty, svého největšího rivala, po vítězném finále MOL Cupu. Ligové derby ale nabídlo zcela opačné obrázky. Část příznivců ,,sešívaných" si totiž vybila svou frustraci na záchodech!

Do konce letošního ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže ještě zbývají tři kola, ale šance na titul se Slavii po včerejší prohře 3:2 proti Spartě prudce ztenčila. To ví samozřejmě i jejich fanoušci, kteří prohru nesli nelibě. Někteří z nich dokonce překročili únosnou mez a začali v útrobách epet Areny pořádně řádit.

Co přesně se stalo? Podle fotek na Twitteru slávističtí fanoušci zdemolovali záchody v sektoru hostů. Konkrétně vyrvali dveře od jednotlivých toalet, přičemž neušetřili ani samotné záchody, kterým urvali prkénka.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. ,,Třeba tam ještě přinesou pytle a uklidí to," napsal jízlivě jeden z uživatelů. ,,Už kultivují to prostředí? Rád bych byl u toho, až to začne," rýpl si další. Vypadá to tedy, že kromě potíží s titulem má Slavie na krku problém i mimo hřiště.