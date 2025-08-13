Velká rána pro Hložka! Má zlomeninu v nártu a čeká ho operace. Kruté, reagoval šéf
Chystal se na druhou sezonu po přestupu do Hoffenheimu, ale nastala další obrovská komplikace. Adam Hložek, český ofenzivní hráč, se zranil na tréninku v závěru letní přípravy, konkrétně necelé dva týdny před startem bundesligové sezony. Třiadvacetiletého reprezentanta čeká operace a zdravotní pauza, jejíž trvání nedokázalo vedení německého klubu odhadnout. Jde také o problém pro národní tým, jenž odehraje na začátku září další klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa.
Středeční zpráva o ztrátě Adama Hložka začala následovně: „Hoffenheim ho bude postrádat na dobu neurčitou.“ Bývalý sparťan utrpěl na tréninku zlomeninu člunkové kosti v pravé noze. Problémy v oblasti nártu ho trápily už v minulých měsících.
Hložka momentálně čeká další trhlina v zápasovém rytmu. Bohužel opakovaná. „Adam v současné době podstupuje lékařskou péči a v následujících týdnech zahájí intenzivní rehabilitační program,“ uvedl Hoffenheim na oficiálních webových stránkách. Hráčovo zranění vyžaduje operaci, přesné datum jeho návratu není zatím známé.
Silový hráč, jenž přestoupil do Hoffenheimu před rokem z Leverkusenu za rekordních osmnáct milionů eur, v přepočtu asi za 450 milionů korun, vypadl ze hry kvůli bolesti v nártu pravé nohy poprvé už v polovině letošního února. V tom období podstoupil preventivní chirurgický zákrok a vynechal dohromady šest soutěžních zápasů.
Po návratu se pomalu rozjel a naskočil do osmi utkání, v nichž zapsal slušnou bilanci 2+1. V devátém zápase, do něhož nastoupil v národním dresu proti Černé Hoře (2:1), přidal další gól. Skrz obnovenou bolest v nártu však střídal už po necelé půl hodině.
I když byl v přípravě součástí tréninkového procesu, neodehrál jediné utkání. „Adam se pomalu blíží k návratu do plného tréninku. Doufám, že bude brzy znovu připraven hrát. Musíme být ale opatrní,“ vykládal kouč Christian Ilzer na konci července, když Hoffenheim vyhrál 5:1 nad Darmstadtem.
Nyní Hložek bude mimo zřejmě několik měsíců. „Pro nás všechny jde o krutou zprávu. Adam se s obrovským nasazením probojoval ze svého posledního zranění a teď ho to zasáhlo znovu,“ řekl Andreas Schicker, výkonný ředitel Hoffenheimu. „Všichni pevně stojíme za ním a budeme ho podporovat, jak nejlépe umíme až do jeho návratu na hřiště,“ pokračoval.
Hoffenheim vstoupí do sezony v sobotu zápasem domácího poháru v Rostocku, za který hraje další bývalý sparťan Jan Mejdr, bundesligu odstartuje o týden později na hřišti Leverkusenu, týmu Patrika Schicka. A Hložek u toho bude chybět.
Stejně tak u nejbližších dvou utkání národního týmu. Výběr trenéra Ivana Haška odehraje na začátku září kvalifikační zápas na mistrovství světa 2026 proti Černé Hoře a následně domácí přípravu se Saúdskou Arábií. Zřejmě tak vsadí na jiné křídelníky, jakými jsou Vasil Kušej, Václav Černý nebo Lukáš Provod.
Hložka tak čeká v dalších týdnech a měsících léčba zlomeniny v oblasti nártu. „Brzké uzdravení, Adame!“ uzavřel Hoffenheim smutné prohlášení.